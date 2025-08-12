Benjamin Šeško čaka na prihod evropskega prvaka

Ugibanj ni več, Gianluigi Donnarumma je že preteklost Paris Saint-Germaina. Francoski in evropski prvak Italijana ni dal na seznam igralcev za jutrišnji dvoboj evropskega superpokala v Vidmu proti zmagovalcu evropske lige Tottenhamu. Trener Luis Enrique je že izbral št. 1 v novi sezoni, to bo 23-letni Lucas Chevalier.

Odlični italijanski vratar ima še eno leto veljavno pogodbo s PSG, a je bil on tisti, ki je vztrajal pri odhodu iz Pariza, kamor se je preselil iz Milana poleti leta 2021, ko je z Italijo tudi osvojil naslov evropskega prvaka. Izbran je bil za najboljšega nogometaša prvenstva, kar se je zgodilo prvič v zgodovini, da je ta naslov pripadel vratarju.

Donnarummova nova postojanka še ni znana, a vse kaže, da bo 26-letni Napolitanec postal soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu. Trener Rúben Amorim ne zaupa več Kameruncu Andreju Onani in sestavlja moštvo za prihodnost ter vrnitev na angleški ni evropski vrh. Kluba se že pogajata o odškodnini, pri čemer je najvrednejši angleški klub za poletne okrepitve (Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha in Diego León) odštel že več kot 200 milijonov evrov. Najdražji je bil prav 22-letni Slovenec, za katerega je Manchester United plačal 76 milijonov evrov. Še 10 milijonov evrov jih bodo navrgli bonusi.