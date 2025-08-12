  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Benjamin Šeško čaka na prihod evropskega prvaka

    Paris Saint-Germain bo jutrišnjo tekmo za evropski superpokal proti Tottenhamu začel brez Gianluigija Donnarumme. Napolitanec trka na vrata Manchester Uniteda.
    Eden od najboljših vratarjev na svetu Gianluigi Donnarumma si je zaželel novih izzivov in bo zapustil Paris Saint-Germain. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Eden od najboljših vratarjev na svetu Gianluigi Donnarumma si je zaželel novih izzivov in bo zapustil Paris Saint-Germain. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    G. N.
    12. 8. 2025 | 08:51
    12. 8. 2025 | 08:51
    1:53
    Ugibanj ni več, Gianluigi Donnarumma je že preteklost Paris Saint-Germaina. Francoski in evropski prvak Italijana ni dal na seznam igralcev za jutrišnji dvoboj evropskega superpokala v Vidmu proti zmagovalcu evropske lige Tottenhamu. Trener Luis Enrique je že izbral št. 1 v novi sezoni, to bo 23-letni Lucas Chevalier

    Odlični italijanski vratar ima še eno leto veljavno pogodbo s PSG, a je bil on tisti, ki je vztrajal pri odhodu iz Pariza, kamor se je preselil iz Milana poleti leta 2021, ko je z Italijo tudi osvojil naslov evropskega prvaka. Izbran je bil za najboljšega nogometaša prvenstva, kar se je zgodilo prvič v zgodovini, da je ta naslov pripadel vratarju.

    Donnarummova nova postojanka še ni znana, a vse kaže, da bo 26-letni Napolitanec postal soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu. Trener Rúben Amorim ne zaupa več Kameruncu Andreju Onani in sestavlja moštvo za prihodnost ter vrnitev na angleški ni evropski vrh. Kluba se že pogajata o odškodnini, pri čemer je najvrednejši angleški klub za poletne okrepitve (Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha in Diego León) odštel že več kot 200 milijonov evrov. Najdražji je bil prav 22-letni Slovenec, za katerega je Manchester United plačal 76 milijonov evrov. Še 10 milijonov evrov jih bodo navrgli bonusi.

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Zlata žoga

    Znani nominiranci za zlato žogo in druge nagrade, med nominiranci tudi Slovenec

    Medtem ko na seznamu za zlato žogo prevladuje PSG ter manjkata Messi in Ronaldo, je med nominiranci za vratarja leta tudi Slovenec Jan Oblak.
    8. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno klubsko prvenstvo

    Enrique o sporu po tekmi: To se ne sme ponoviti

    Španski trener na klopi PSG-ja Luis Enrique je po porazu proti Chelseaju v finalu svetovnega klubskega prvenstva na tla potisnil Joaa Pedra.
    14. 7. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Francosko prvenstvo

    Visoko zmago PSG zaznamoval debi Donnarumme: To je bil poseben večer

    Nogometaši PSG nadaljujejo zmagoviti niz v francoskem prvenstvu.
    11. 9. 2021 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Svoboda ponovno na predpočitniškem deležu

    Gibanje Svoboda je edina od parlamentarnih strank z boljšim rezultatom kot julija. Anketirani so prizanesljivejši tudi pri oceni dela vlade.
    Barbara Hočevar 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Manchester UnitedBenjamin ŠeškoParis Saint-GermainTottenhamGianluigi Donnarumma

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Knjiga o morilcu, ki je sovražil pohlep in korporacije

    Slavni ameriški avtor kriminalnih uspešnic je napovedal, da piše knjigo o Luigiju Mangioneju.
    12. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Paritetne klavzule

    Booking tožijo tudi slovenski hoteli

    Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo ne razkriva, koliko se jih je pridružilo pravni bitki. Zahtevajo odškodnino za 20 let.
    12. 8. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZDA

    Trump nastavil novega šefa ameriške državne statistike

    Prejšnjo direktorico je v začetku avgusta odpustil zaradi slabih podatkov o zaposlovanju, zdaj pričakuje, da »bodo številke bolj poštene in točne«.
    12. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Old Trafford

    Navijači rdečih vragov bodo lastnikom dali še nekaj miru

    Navijaška skupina angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda je prestavila proteste proti lastnikom kluba, ki joi je načrtovali v nedeljo.
    Gorazd Nejedly 12. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    The Life of a Showgirl

    Taylor Swift v slogu, ob 12.12 naznanila svoj 12. studijski album

    Na spletni strani albuma še ni uradnega datuma izida, piše pa, da bo pripravljen pred 13. oktobrom, a to ni potrjen datum izdaje.
    12. 8. 2025 | 09:31
    Preberite več
