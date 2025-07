Enrique o sporu po tekmi: To se ne sme ponoviti

Prvo svetovno klubsko prvenstvo se je zaključilo s slavjem londonskega Chelseaja. Finale, v katerem so Londončani s 3:0 nadigrali Paris Saint-Germain, zmagovalca Uefine lige prvakov, je zaznamovalo tudi soočenje igralcev po koncu tekme.

Med igralci obeh ekip se je prvič zaiskrilo, potem ko je v 85. minuti PSG-jev vezist Joao Neves za lase potegnil Chelseajevega branilca Marca Cucurello, za kar je po ogledu videoposnetka prejel rdeči karton. Drugič, tokrat po zadnjem sodnikovem žvižgu, pa se je začelo z odrivanjem, v katerega so bili vpleteni Gianluigi Donnarumma (PSG), Achraf Hakimi (PSG) in Joao Pedro (Chelsea), posredoval pa je tudi trener Parižanov Luis Enrique. Ta je 23-letnega napadalca odrinil na tla, nato pa so 55-letnega Španca pospremili stran.

Ko je pozneje Enrique stopil pred predstavnike medijev je povedal, da je želel s posredovanjem pomiriti igralce. »Ob koncu tekme je prišlo do situacije, ki bi se ji po mojem mnenju vsi lahko izognili,« je začel Španec. »Veliko je bilo trenj, veliko pritiskov in veliko ljudi se je potiskalo. Menim, da bi se morali vsi izogibati takšnemu početju in da se to ne bi smelo ponoviti. Ponavljam, moj namen je bil vedno preprečiti, da bi se kakršne koli razmere še poslabšale. To je bil moj cilj.«

Zadnje dejanje tekmovanja, na katerem je sodelovalo 32 ekip, je bilo odločeno že v prvem polčasu. Za Chelsea, prvaka konferenčne lige, ki si je z zmago zagotovil dodatnih 34,2 milijona evrov, je dvakrat v osmih minutah zadel Cole Palmer, pred koncem polčasa pa je končni rezultat postavil Pedro.