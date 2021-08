Benzema tudi pod Ancelottijem prva violina Realovega napada

Carlo Ancelotti je dvoboj v Vitorii začel z novincem Davidom Alabo na levem boku obrambe, medtem ko je ob kapetanu Karimu Benzemaju v konici napada priložnost, pričakovano, dobil tudi Gareth Bale, ki naj bi mu Ancelotti po težavnih letih pod taktirko Zinedina Zidana ponudil še eno priložnost za dokazovanje. Alaves, ki mu številni spet napovedujejo krčevit boj za obstanek, je pred lepim številom navijačev na domačem štadionu začel odločno, Real pa je šele v drugi polovici polčasa konkretneje prevzel vajeti igre v svoje noge.



V 38. minuti so domači nogometaši glasno zahtevali posredovanje sodnika Césarja Grada, ki pa po igranju z roko Lúcasa Vázqueza v kazenskem prostoru Reala ni dobil klica VAR-sobe. Po strelu nogometašev Alavésa je žoga Vázqueza zadela v telo, nato pa priletela še v njegovo visoko dvignjeno roko, a to po mnenju sodnikov ni bilo dovolj za najstrožjo kazen. V drugem polčasu je Real stopil na plin in Benzema, ki se je s strelskimi podvigi odlikoval že v minuli sezoni, je po predložku Bala in akciji Vázqueza oziroma Edena Hazarda s polvolejem v 48. minuti zabil žogo v mrežo Baskov. Že slabih deset minut kasneje je bilo 2:0, ko je po kratko odigrani podaji iz kota žogo pred vrata poslal Luka Modrić, mimo nemočnega vratarja Fernanda Pacheca pa jo je preusmeril Nacho Fernández. Pacheco je v enem naslednjih napadov uspel ustaviti Hazarda, toda ne tudi Benzemaja, potem ko je Francoz po nekaj srečnih odbojih žoge pred vrati po silovitem prodoru Federica Valverdeja spet uspel ukaniti domačega čuvaja mreže.



V 62. minuti je bilo na semaforju 3:0, toda Alaves je priložnost za povratek med žive dobil že nekaj sekund kasneje, ko je po napakah Nacha in Ederja Militaa prekršek za najstrožjo kazen nad Johnom Guidettijem storil vratar Thibaut Courtois. Zanesljiv z enajstih metrov je bil nekdanji član madridskega kluba, sicer pa rojeni Stuttgartčan Joselu. Ancelotti je za zadnjih dobrih 20 minut v igro namesto Hazarda in Bala poslal Viniciusa in Rodryga, šele povsem v zaključku dvoboja je Italijan v ogenj s trojno menjavo poslal Isca, Marca Asensia in Luko Jovića. Realovci so brez težav držali domačine daleč od svojega gola in tekmo rutinirano pripeljali h koncu. Prav v zadnjem napadu je končni izid 4:1 postavil Vinicius.

​Prva točka Mallorce po povratku, Cádiz do dramatičnega remija

Mallorca se je med elito vrnila s točko na domači tekmi z Betisom (1:1). Remi z identičnim izidom so videli tudi gledalci na obračunu Cádiza in Levanteja. Na jugu Španije je bilo še posebej dramatično, saj je Levante dve točki izgubil v 97. minuti dvoboja, ko je vodilni zadetek Joseja Luisa Moralesa izničil Alfonso Espino. Kot zadnja se je v soboto končala tekma v Pamploni, kjer sta se Osasuna in Espanyol razšla brez zadetkov. Že v petek je na prvi tekmi prvega kola Valencia z 1:0 premagala Getafe. Trener José Bordalás je na Mestalli proti bivšemu klubu, s katerim je požel številne, tudi mednarodne uspehe in velike skalpe, slavil sladko zmago z golom Carlosa Solerja z enajstih metrov v enajsti minuti. Že v tretji minuti je bil sicer izključen domači nogometaš Hugo Guillamón, tudi Madridčani pa so po izključitvi Ericka Cabaca v 76. minuti tekmo sklenili le z deseterico.

