Bili smo bojazljivi, kot da nismo bili lačni zmage

Antoine Griezmann je priznal, da bi Katalonci morali pokazati več. FOTO: Albert Gea/Reuters

Andrea Pirlo je izbral pravo taktiko za zahtevno gostovanje. FOTO: Josep Lago/AFP



Pirlo pripravil dobro taktiko

Šesto kolo lige prvakov je prineslo novo razočaranje za katalonskega velikana Barcelono, saj jo je Juventus porazil s kar 3:0 in ji odvzel prvo mesto v skupini.Nogometni navdušenci so z veseljem pričakovali nov dvoboj zvezdnikovin. Tokrat je bil uspešnejši Portugalec, ki je dvakrat zadel z bele točke in se še dodatno utrdil na prvem mestu najboljših strelcev v zgodovini tekmovanja (134 golov na 174 tekmah).To enostavno ni bil večer Barcelone, ki je doživela nov udarec v le nekaj dneh. Pretekli konec tedna jo je v prvenstvu premagal Cadiz , zdaj pa so Katalonci doživeli še prvi domači poraz v ligi prvakov po letu 2013 in za nameček prvič po sezoni 2006/07 ostali brez prvega mesta v skupinskem delu tekmovanja.Glavni trenerje po porazu povedal: »Zelo sem bil presenečen nad začetkom tekme. Igralci so delovali bojazljivo, kot da niso bili lačni zmage. Tekmo smo izgubili v prvih 30 minutah. Zaskrbljujoče je, če ekipa igra brez samozavesti. Potrebujemo vse igralce. Manjka nam nekaj odličnih nogometašev in ko se bodo vrnili, bomo lahko enakovredni. Analizirati moramo tekmo, vključno z dejstvom, da smo od zaostanka z 0:2 dalje igrali dobro. To moramo storiti od samega začetka.«Tudi napadalec Barceloneje kritično ocenil predstavo: »To je bil slab dan, slaba tekma. Morali bi si bolj želeti zmage. Krivi smo igralci, danes se nismo predstavili v dobri luči. Moramo se izboljšati in zmagati na naslednji prvenstveni tekmi, če ne se bodo stvari še poslabšale.«Vratarje dodal: »Naš cilj je vedno osvojiti prvo mesto, vendar smo kljub temu ekipa, ki je igrala dobro v skupinskem delu tekmovanja. Preostale so le še dobre ekipe in poskušali se bomo dokazati proti naslednjemu tekmecu. Nihče ne sme misliti, da se ne pripravljamo na tekme. Trdo in dobro treniramo, a moramo bit boljši. V prvih 30 minutah smo igrali s premalo intenzivnosti in osredotočenosti, kar je privedlo do napak. V drugem polčasu smo se izboljšali, bili smo bolj odločni.«Trener torinskega moštvaje za derbi skupine pripravil ustrezno taktiko: »Na tekmo smo se pripravili tako, da bi imeli premoč na sredini igrišča in imeli pogosto situacijo treh proti dvema. Vedeli smo, da bodo imeli težave pri ustavljanju naših vezistov, bili pa smo zelo dobri pri realizaciji priložnosti. Bilo je zelo pomembno, da nadaljujemo z dobro igro, ki smo jo konec tedna prikazali v drugem polčasu torinskega derbija. Imeli smo pravi pristop in zelo sem zadovoljen z igro.«Eden izmed junakov Juventusa je bil 42-letni veteran, ki je ustavil 7 strelov, vse je sprožil Lionel Messi. »Z zmago smo pridobili veliko samozavesti, saj smo na gostovanju v nasprotju s pričakovanji obrnili zaostanek 0:2 s prve medsebojne tekme v svojo korist. Mislim, da je to nekaj senzacionalnega. Sem zelo fatalističen in verjamem, da se dobre stvari ne zgodijo po naključju. Verjamem v delo, resnost in kompenzacijo v življenju.«