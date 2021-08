Boleča dobrodošlica za Greuther Fürth: iz Stuttgarta s petimi goli v mreži

Nekdanji klub Boruta Mavriča in Kevina Kampla, Greuther Fűrth, je ob povratku v elitno nemško prvenstvo doživel hud poraz. V Stuttgartu je bil domači Vfb od zeleno-belih boljši s kar 5:1, častni zadetek so gostje dosegli že globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa, ko je zadel Jamie Leweling. Stuttgart je ob polčasu vodil z 2:0, potem ko sta mrežo gostov zatresla Vataru Endo in Philipp Klement. Dva gola je v 55. in 76. minuti nato dosegel Marc-Oliver Kempf, vmes pa je bil natančen tudi Hamadi Al Ghaddioui.



Le gol manj je na otvoritvi ligaške sezone v Augsburgu dosegel Hoffenheim, ki je bavarske tekmece odpravil s kar 4:0, tri podaje je vknjižil hrvaški reprezentant Andrej Kramarić, najprej v zaključku prvega polčasa, ko je za vodstvo zadel Jacob Bruun Larsen, nato pa je zaposlil še Sargisa Adamjana v 79. in Georginia Rutterja v 88. minuti. Rutter je nato v enem zadnjih napadov na tekmi podal do Sebastiana Rudyja, ta pa je zadel za končnih 4:0.



Minimalne zmage se je doma proti Bochumu, ki je tekmo končal z deseterico, razveselil Wolfsburg (1:0). Že v četrti minuti je bil zaradi igre z roko izključen Robert Tesche, a je Wout Weghorst enajstmetrovko zapravil. Odkupil se je z zmagovitim golom v 22. minuti, aktualni prvak 2. bundeslige pa v nadaljevanju obračuna ni upel priti do vsaj točke.



Union Berlin je na svoji zelenici pri remiju uspel zadržati Bayer Leverkusen (1:1), brez golov pa sta se v Bielefeldu razšla Arminia in Freiburg. V večernem terminu (ob 18.30) je na sporedu še »evropski« dvoboj Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: