Borbenost nas je reševala, vendar to ne bo dovolj

V nadaljevanju preberite:

Po štirih tekmah v junijskem paketu lige prvakov so znana nogometna imena ocenila nastop reprezentance in poskušala razrešiti selektorsko uganko. Kaj jih je najbolj presenetilo, spravilo v dobro voljo ali v slabo, so odgovarjali Sašo Udovič, Valter Birsa, Simon Sešlar in Dušan Kosić.