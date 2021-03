Borussia navila ceno za Norvežana: 180 milijonov evrov

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe je še dražji od norveškega tekmeca. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

je iskan, želen in vroč. Vrednost napadalca nemškega nogometnega velikana Borussie iz Dortmunda doslej še ni bila znana, zdaj je klub razkril, za kolikšen znesek ga je voljan prodati. Strelec 33 golov v 31 tekmah v tej sezoni je na voljo za 180 milijonov evrov.Veliko, preveč ali premalo? Nogometašev zastopnik in eden od najvplivnejših na svetuje jasno predstavil zakon ponudbe in povpraševanja.»Za prvovrstne talente, nikoli ni preveč,« si prste mane nizozemski Italijan, ki se mu znova obeta debel zaslužek ob morebitni prodaji komaj 20-letnega napadalca.Kdo si sploh lahko privošči čudežnega dečka, je drugo vprašanje. »Največ deset klubov je, ki lahko kupijo Hålanda, in štirje med njimi so v Angliji,« je za BBC odgovoril super agent.Kljub astronomskemu znesku Håland ne bo najdražji nogometaš na svetu. Pred njim sta pariška fanta,, za katerega je Paris St. Germain plačal Barceloni kar 228 milijonov €, in, ki je prišel iz Monaca za 188 milijonov €. Če bi 22-letni Francoz žele oditi, ali bi ga PSG prodajal, bi najbrž veljal še več kot Norvežan: najmanj 200 milijonov €.