Brazilski prvak bo navijačem plačal tetovaže

Tako so vsaj zatrdili na lokalni radijski postaji v Belo Horizonteju, kjer so v četrtek glasno proslavili odločilno zmago Atletica na gostovanju pri Bahii s 3:2. Račun za tetovaže naj bi poravnal pokrovitelj kluba, gradbeno podjetje MRV, ki gradi tudi nov štadion.

»Akcija se bo začela ob 9. uri zjutraj v domovanju Gala (vzdevek kluba, op. a.) po principu kdor prvi pride, prvi melje,« je na svoji spletni strani sporočil Radio Itatiaia. Okoli klubskih prostorov in v mestnem središču so tekmo spremljali na velikih zaslonih, nebo pa so po zadnjem sodnikovem žvižgu osvetlili ognjemeti.

Nogometašem pripravljajo kraljevski sprejem po povratku iz Salvadorja, saj je bil Atletico nazadnje brazilski prvak davnega leta 1971, ko je Brazilija tudi zagnala prvo nacionalno prvenstvo v državi, kjer imajo veliko veljavo še naprej tudi zvezna tekmovanja.

»Petdeset let je minilo od našega zadnjega naslova, to je dolgo. Zdaj moramo proslaviti,« je dejal napadalec Marcos Keno, ki je uspeh s klubom iz Belo Horizonteja proslavil ravno v domačem Salvadorju. Atletico je še v 66. minuti zaostajal z 0:2, nato pa v zadnjih 17 minutah dosegel tri gole, dva je prispeval ravno Keno, s čimer so tri kola pred koncem zasledovalcem na lestvici ušli na neulovljivo prednost.

Hulk prinesel mišice in gole

Najbolj se je sicer letos izkazal nekdanji reprezentant Hulk, ki je klub okrepil februarja, s 35 leti pa je spisal neverjetno zgodbo ter s kar 18 goli zavzel celo vrh seznama najboljših strelcev.

»Naši ekipi se prilega kot rokavica. To je bilo čarobno leto zanj,« je ob vprašanju o Hulku kar zažarel trener Cuca, čigar vidni varovanci so (bili) tudi Argentinca Matias Zaracho in Ignacio Fernandez ter izkušeni Čilenec Eduardo Vargas. Avgusta je Atletico okrepil še Diego Costa, nekdanji napadalec madridskega Atletica in Chelseaja. V sezoni, ki ima 82 tekem, je Atletico izgubil le desetkrat. Cuca, že zdaj legenda med navijači petelinov, si je svoj legendarni status še utrdil z državnim naslovom, potem ko je z Ronaldinhom v ekipi pred osmimi leti osvojil tudi edini naslov Atletica v pokalu Libertadores. Sredi decembra se bodo njegovi nogometaši potegovali celo za dvojno krono, na dveh tekmah morajo biti boljši od Athletica Paranaenseja.

»Samo predstavljam si lahko, kaj so ti navijači preživljali, ko smo zaostajali z 0:2, verjetno so kričali in nas psovali. A zdaj ... Kakšen rezultat! Kakšna sreča!« je dejal Cuca.