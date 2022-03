Britanci, ki sodelujejo z Ronaldom, skrili rezultate iz Rusije

Priljubljena spletna stran za spremljanje športnih rezultatov, LiveScore, je svojim uporabnikom sporočila, da do nadaljnjega ukinja spremljanje športnih dogodkov v Rusiji. Uporabniki tako ne bodo mogli dobiti informacij o razpletu tekem v ruskih tekmovanjih, zaenkrat to ne velja za dogodke v Belorusiji.

»Iz solidarnosti z ljudmi v Ukrajini LiveScore ne bo ponujal vsebin, povezanih s katero koli tekmo ali tekmovanjem v Rusiji. To vključuje vse ravni profesionalnih tekmovanj, ki bi jih sicer lahko našli v naši ponudbi. Na prvem mestu v naših mislih so ljudje v Ukrajini, z vsem srcem pa obsojamo poteze ruske vlade,« so sporočili pri LiveScoru, ki ima sedež v Londonu.

LiveScore je sicer kot ambasadorja maja lani predstavil portugalskega nogometnega asa Cristiana Ronalda, od leta 2019 so tudi pokrovitelji španske LaLige – njihov logotip pospremi posebne 360-stopinjske posnetke zadetkov.