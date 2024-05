Čeferinova Vojna za nogomet med nagrajenci

V dvorani Jazz at Lincoln Center v New Yorku so ponoči podelili letošnje televizijske nagrade emmy v športni industriji. Dokumentarna serija televizije Apple TV+ z naslovom Superliga: Vojna za nogomet (Super League: The War for Football) je prejela obe nagradi, za kateri je bila nominirana: za izstopajoči dokumentarec in za izstopajoče posebne učinke.

Preberite recenzijo: Superliga: Vojna za nogomet

Glavna vloga v seriji pripada predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandru Čeferinu, zgodba pa govori o uporu dvanajstih bogatih evropskih klubov v aprilu 2021, odzivu Čeferina in Uefe ter hitremu sesutju projekta t. i. superlige.

Glavna akterja sta Čeferin in Andrea Agnelli, prvi mož Juventusa in Združenja evropskih nogometnih klubov (ECA). Tesno prijateljstvo najvplivnejših mož v evropskem nogometu, ki je pripeljalo do skorajšnjega zgodovinskega dogovora med Uefo in ECA, je razpadlo aprila 2021 po osebni izdaji, po kateri je vzniknila vojna za nogomet, kakršne svet dotlej še ni videl.

Kot je v recenziji zapisal urednik športne redakcije Dela Jernej Suhadolnik, gre za neverjeten zaplet, dramatičen potek dogodkov in razplet, v katerem gre za politični triler, tajne dokumente kot pri obveščevalnih službah, ekskluzivne intervjuje z akterji in napetost, kot bi šlo za kultne mafijske filme iz 20. stoletja.