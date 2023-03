Aleksander Čeferin: Zakaj bi se jih bal? Raje sem jih napadel

V nadaljevanju preberite:

Le redki dokumentarni filmi premorejo toliko akterjev iz resničnega življenja kot dokumentarec z naslovom Super League: The War for Football (Superliga: vojna za nogomet), ki ga je letos predvajala plačljiva televizija Apple TV+. Rdeča nit zgodbe je odnos med predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefe) in predsednikom Juventusa in Združenja evropskih nogometnih klubov (ECA), glavna akterja sta Aleksander Čeferin in Andrea Agnelli.

Tesno prijateljstvo najvplivnejših mož v evropskem nogometu, ki je pripeljalo do skorajšnjega zgodovinskega dogovora med Uefo in ECA, je razpadlo aprila 2021 po osebni izdaji, po kateri je vzniknila vojna za nogomet, kakršne svet dotlej še ni videl. Preživel je lahko le eden – Čeferin ali Agnelli, obstala je lahko le ena – Uefina liga prvakov ali tako imenovana superliga. Neverjeten zaplet, dramatičen potek dogodkov in razplet v spodnjem tekstu.