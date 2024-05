Čeferinovo Vojno nagradili tudi Američani

V nadaljevanju preberite:

Tudi onstran Atlantika se je potrdilo, kako visoko kotirajo v očeh Američanov nogomet, Evropska nogometna zveza (Uefa) in njen predsednik Aleksander Čeferin. Grosupeljčan je namreč glavni akter odmevnega Applovega dokumentarca o boju v nogometnem zakulisju, ki je na podelitvi televizijskih nagrad emmy v športni industriji slavil dve zmagi.

V dvorani Jazz v Lincolnovem centru v New Yorku so podelili televizijske nagrade emmy v športni industriji. Dokumentarna serija televizije Apple TV+ Superliga: vojna za nogomet (Super League: The War for Football) je prejela obe nagradi, za kateri so jo nominirali – za izstopajoč dokumentarec in izstopajoče posebne učinke.

»Kaj smo se lahko naučili od ravnanja Aleksandra Čeferina v krizni situaciji? Prvič, kaj reči in zakaj. Lekcija za menedžerje je, da je pomembno, kaj rečeš. Drugič, poznati moraš svoj cilj. Vsaka predstavitev je temeljna, če bi radi vedeli, kaj povedati. Tretjič, poznati moraš svoje vrednote. Zadeva, za katero se borimo, je ključna za uspeh govora. In četrtič, ravnaj milostno. Ko spregovoriš po zahtevnih in trdih pogajanjih, nagovori tekmece kot kolege,« je zapisal John Baldoni v recenziji dokumentarca, na katerega so opozorili tudi pri TV-mreži CNN (»politični triler, poln osebnih izdajstev«). Več v spodnjem članku.