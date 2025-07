Ne s posamezniki, Celjani za lovorike z močnim moštvom

V nadaljevanju preberite:

Ni več uganka, ali se branilci naslova pokalnega prvaka, četrtfinalisti konferenčne lige v minuli sezoni in državni prvaki iz leta 2024 Celjani lahko kosajo z zeleno-belimi Ljubljančani in vijoličnimi Mariborčani, temveč na kakšen način lahko ponovijo ali celo presežejo uspehe iz zadnji let. Jutrišnja prva tekma 1. kola kvalifikacij za evropsko ligo proti azerbajdžanskemu Sabahu v Bakuju bo v veliki meri razkrila celjsko moč in potrdila pogled trenerja Alberta Riere.

Vedno zanimiv, neposreden in gostobeseden Riera ni dajal zaskrbljenega vtisa. Pred današnjim letom na Kavkaz je bilo iz njegovih besed in misli jasno, da s prenovljenim moštvom z več izenačene kakovosti igralskega kadra in z večjim naborom presenečenj snuje nekaj posebnega. Ohranil pa je svojo držo. »Pomembna je kakovost in ne širina. Dovolj je, da imamo za vsak igralni položaj po dva igralca, in tri vratarje, seznam igralcev bo treba skrčiti,« je,že napovedal rez v selekciji 43-letni Majorčan, ki je priznal, da ni mogoče nadomestiti Svita Sešlarja, Tamarja Svetlina in Aljoše Matka.