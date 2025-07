Slovenski prvak pogleduje proti ligi prvakov

V nadaljevanju preberite:

Po odlični minuli evropski sezoni, preboju Olimpije v šestnajstino finala konferenčne lige in Celja v četrtfinale, se že ta teden za državnega in pokalnega prvaka ter za po dveh sušnih sezonah povratnika v Evropo Koper začenja nov evropski ples. Je mogoče ponoviti podviga Celja in Olimpije? To je najbolj vznemirljivo vprašanje pred evropskim štartom v kvalifikacijah za ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo. Kazahstanski Kairat, azerbajdžanski Sabah in sarajevski Željezničar so neugodni tekmeci, a vloge favoritov pripadajo slovenskemu trojčku. Olimpija jutri v Stožicah gosti izzivalce, Celje in Koper v četrtek gostujeta v Bakuju in v BiH. Maribor evropsko pot začenja 24. t. m.

Kakšne so možnosti slovenskega trojčka na prvi kvalifikacijski oviri? Na papirju ima najtežjega tekmeca Olimpija, Celjani so uganka po odhodu treh prvokategornikov, Koprčani bodo že v Sarajavu lahko videli ali so favoriti proti nekoč jugoslovanskemu velikanu Željezničarju.