Celjani še bolj stisnili potolčene prvake

Tretja evropska zaušnica je razkrila, da pri Olimpiji tudi z novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem še ni veliko razlogov za vrnitev v šampionski ritem tudi na domači fronti. Na njej zeleno-beli s tekmo manj za vodilnimi Celjani že zaostajajo za devet točk. Toda v ospredju je vprašanje, kako je Olimpijino krizo videl in ovrednotil Zeljković, ki ga čaka težka naloga. Zadnji nedeljski dvoboj 14. kola 1. SNL, ki so ga Celjani včeraj odprli z zmago proti Domžalčani, je za Ljubljančane lahko sila neprijeten. Aluminij jo je pogosto zagodel prvakom, ki imajo hude tekmece tudi v Koprčanih in z Antejem Šimundžo na trenerskem stolčku tudi v Mariborčanih. Oboji danes gostijo na papirju slabše tekmece. Ali so tudi dejansko favoriti?