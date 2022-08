Celjani vendarle do prvih točk

Peto kolo domačega nogometnega prvenstvo je tokrat raztegnjeno na kar štiri tekmovalne dni, tudi praznični ponedeljkov večer bo še živahen, saj bo takrat Olimpija doma lovila peto zaporedno zmago.

Tokrat pa so bili za uvod uspešni Celjani. Pri klubu, pri katerem so s predsednikom iz tujine vložili precej v sezono, so za uvod doživeli nekaj razočaranj, končno pa so prebili led in z golom Neneja Juniorja Gbambleja (nogometaš iz Slonokoščene obale je zadel prvič v celjskem dresu) strli ljubljanski oreh nogometašev Brava.

Domače moštvo je bilo sicer večinoma v rahli premoči, imelo tudi nekaj priložnosti. Toda ko je že kazalo, da Bravo ne bo imel niti ene priložnosti, s katero bi ogrozil vrata domačih, pa se je ljubljanska zasedba prebudila v izdihljajih tekme. Po prostem strelu še ni bilo prave nevarnosti, nato pa je že v sodnikovem dodatku Matija Kavčič silovito udaril s kakšnih 14 metrov in celjski vratar Matjaž Rozman se je moral zelo potrditi, da je žogo odbil v kot.

V naslednjem kolu bodo Celjani 21. avgusta gostovali v Mariboru, Bravo pa bo dan prej gostil Muro.

Prva liga Telemach, 5. kolo

Celje : Bravo 1:0 (Gbamble 42.)

Sobota

Mura – Tabor 17.30

Koper – Radomlje 20.15

Nedelja

Domžale – Maribor 20.15

Ponedeljek

Olimpija – Gorica 20.15