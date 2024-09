Riera želi iz celjske ekipe narediti stroj

Nogometaše Celja v sredo ob 16.30 čaka prva tekma skupinskega dela konferenčne lige. V gosteh se bodo pomerili s portugalsko Vitorio iz Guimaraesa. V celjskem taboru Portugalcem priznavajo vlogo favorita, čeprav verjamejo, da jih lahko presenetijo. V celjskem taboru tekmece dobro poznajo, saj so jih lani v kvalifikacijah za omenjeno tekmovanje že izločili. Tega se zaveda tudi domači strateg Albert Riera, a priznava, da v nogometu pretekli uspehi ne štejejo veliko.

»Zdaj imajo nekoliko drugačen slog igre in tudi drugega trenerja. Želijo imeti terensko premoč in več posesti žoge kot nasprotnik. Mislim, da smo jih dobro analizirali in pripravili ustrezen načrt, s katerim se jim nameravamo zoperstaviti. Mislim, da lahko več pridobimo in izgubimo. S takšnimi občutki se v torek odpravljamo na Portugalsko,« je na novinarski konferenci povedal Riera.

Z dobrimi občutki se na Portugalsko odpravlja tudi celjski vratar Matjaž Rozman. »Tam smo že doživeli zgodovinsko zmago, ki bo vselej ostala v mojem spominu. Morda so nas lani malce podcenjevali. Mislim, da bodo letos še nekoliko bolj motivirani, a to ni razlog, da jih ne bi še enkrat poskušali presenetiti,« pred sredinim dvobojem razmišlja Rozman in dodaja, da si skupaj s soigralci v konferenčni ligi ne želi zgolj sodelovati, temveč tudi tekmovati.

Vratar Matjaž Rozman bo zadnji celjski branik na Portugalskem. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

Vitoria je v letošnji sezoni portugalskega prvenstva zabeležila štiri zmage, remi in dva poraza, kar jo trenutno uvršča na sedmo mesto. V moštvu statistično najbolj izstopa Nelson Oliviera, ki je dosegel gol in dve podaji, medtem ko je najvrednejši igralec v ekipi Tomas Händel, katerega tržna vrednost po Transfermarktu znaša dobrih sedem milijonov evrov. Vrednost ekipe, ki jo vodi Rui Borges sicer skupaj znaša 41 milijonov evrov, medtem ko so Celjani vredni slabih 27 milijonov manj, njihov najvrednejši igralec pa je z dvema milijonoma evrov Svit Sešlar.

Ekipo gleda kot celoto

Riera posameznih igralcev nasprotnika ni želel posebej izpostaviti, saj vsako ekipo vedno gleda kot celoto. »Vselej analiziram kolektiv, zato nerad govorim o posameznikih. Vem, katerega svojega igralca postaviti pred nasprotnikovega, kar določim glede na to, ali je boljši z levo ali z desno nogo. Seveda pa se z nogometaši pogovorim o igralcih, ki na igrišču določene stvari delajo drugače od večine,« je dejal Riera.

Ob tem je izpostavil še, da je v taktični pripravi največ pozornosti posvetil napadanju in branjenju. Slednje je bilo po njegovem mnenju ob porazu v Stožicah proti Bravu z 2:3 na nižji ravni od želene. »Če želiš biti zares vrhunska ekipa, moraš dobro igrati tudi brez žoge,« o rezervah svoje ekipe razmišlja Riera. V celjskem moštvu je sicer kar nekaj igralcev, ki še nimajo omembe vrednih evropskih izkušenj, a je to lahko zgolj dodaten izziv. »Letošnje leto bo za moje igralce v znamenju nabiranja izkušenj, a to jih bo naredilo še močnejše. Iz te ekipe želim narediti stroj. Ko sem prevzel ekipo, sem dobil občutek, da ni najbolje pripravljena za nastope v Evropi, kar se mora v naslednji sezoni spremeniti. Čakajo nas težke tekme, na katere smo pripravljeni,« je sklenil Riera.

Aktualni slovenski državni prvaki imajo trenutno nekaj težav s poškodbami, zaradi katerih bosta zagotovo odsotna Žan Karničnik in Mark Zabukovnik, medtem ko bo zaradi rdečega kartona na zadnji evropski tekmi proti Pjuniku manjkal še Mario Kvesić. Poleg Vitorie so v skupinskem delu konferenčne lige tekmeci Celjanov še turški Bašakšehir, španski Betis, poljska Jagiellonia z Dušanom Stojinovićem, ciprski Pafos in valižanski The New Saints.