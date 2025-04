Celjani za zgodovino v zgodovinskih Firencah

V nadaljevanju preberite:

Iz zgodovinske tekme v zgodovinsko. To je tako rekoč že od lanskega 16. julija stalnost slovenskega nogometnega prvaka Celja v tej sezoni v Evropi. Današnja povratna četrtfinalna tekma konferenčne lige v Firencah (18.45) bo že okrogla 20. in kot vse predhodne bo imela enako vodilo: »Zmoremo, gremo naprej.« Celjani bodo proti slavni Fiorentini ne le poskušali pripraviti presenečenja, temveč izpeljati eno od največjih senzacij v zgodovini evropskih klubskih tekmovanj. Zaostanek z 1:2 ni nenadomestljiv, a vloga favoritov izrazito pripada vijoličnim gostiteljem.

Zakaj so tudi po porazu Celjani ohranili pozitivno držo in samozavest, čeprav so v zaključnem delu sezone ostali brez najboljšega strelca, poškodovanega Armandasa Kučysa, ni skrivnost. »Ker praviloma v gosteh igramo bolje,« je bil jasen Riera, ki je v torek dopolnil 43 let.

Španec mora biti pazljiv, Fiorentina je z eno samo tekmo, ko je v Serie A igrala le 0:0 proti Parmi, postala drugačen, še bolj zahteven in osredotočen nasprotnik. Potem ko je v državnem prvenstvu tako rekoč krepko zmanjšala možnosti za preboj v Evropo skozi prvenstvo, ji je edina možnost za preboj v Evropo v naslednji sezoni ostala zmaga v konferenčni ligi.

Domačega juriša ne gre pričakovati, povsem dobro se znajdejo v obrambni drži, kakršna je bila v Celju in je prinesla zmago. Nasploh vijoličnim ne ležijo tekmeci, ki se branijo. Boljši in napadalnejši so v Firencah dobili »po zadnjici«