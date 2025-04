Kdo bo sodnik na tekmi v Firencah? Celjani so lahko navdušeni

Četrtek prinaša povratno tekmo četrtfinala konferenčne lige med Fiorentino in Celjem (2:1). Štajerci bodo poskušali v Firencah (18.45) nadoknaditi gol zaostanka za Italijani, toda to ne bo enostavno. Toskanski klub je namreč med najboljšimi v serie A. Morda ponuja upanje na senzacijo ime sodnika, ki ga je delegirala Uefa za povratno tekmo. To je portugalski mož v črnem João Pinheiro.

Pinheiro je delil pravico že štirim slovenskim ekipam

Zanimivo, 37-letnika so v sezoni 2023/24 s povprečno oceno 9,433 izbrali za najboljšega portugalskega sodnika, kar mu je tedaj uspelo že tretjič – po sezonah 2020/21 in 2021/22. Njegovi doslednost in sposobnost obvladovanja zahtevnih tekem sta mu prinesli priznanje za enega vodilnih sodnikov v portugalskem in evropskem nogometu.

Kar je zanimivo v kontekstu Celjanov, je njegova statistika v tekmah s slovenskimi ekipami. Pinheiro je delil pravico že štirim in prav nobena ni izgubila. Bilanca slovenskih nogometnih ekip, reprezentanca A 2-0-0, Maribor 1-0-0, Olimpija 0-1-0, Domžale 1-0-0, skupaj gre torej za razmerje zmag, remijev in porazov 4-1-0. Slovenija je premagala Kazahstan (3:0) in Moldavijo (0:4), Mariborčani islandski Valur (2:0), Domžale so remizirale v Turčiji pri klubu Malatyaspor (2:2), Olimpija pa je doma premagala Floro iz Talina (2:0). Slovenci s tem portugalskim sodnikom torej še niso izgubili.