Celjski napadalec zablestel tudi v kvalifikacijah za SP

Nadaljevale so se tudi evropske kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika. Finska reprezentanca, ki je bila v prvi tekmi z 1:0 boljša od Malte, je tokrat na gostovanju pri izbrani vrsti Litve iztržila točko, potem ko se je tekma v Kaunasu razpletla z neodločenim izidom 2:2 (1:2).

»Suomiji« so v vodstvo prešli že v četrti minuti, ko je v polno zadel Kaan Kairinen, že trinajst minut pozneje pa je na 2:0 povišal Joel Pohjanpalo, ki je unovčil enajstmetrovko. Toda prednost Fincev ni bila dovolj velika za zmago.

Joel Pohjanpalo je popeljal Finsko v vodstvo z 2:0. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Litovci so z golom Armandasa Kučysa, napadalca Celja, malo pred koncem prvega polčasa znižali rezultat na 1:2, v 69. minuti pa so se domači navijači veselili še izenačujočega zadetka, potem ko je gostujočega vratarja Lukasa Hradeckega premagal še Gvidas Gineitis in tako poskrbel za končni izid.

V drugi tekmi skupine G so Poljaki z 2:0 (1:0) premagali Maltežane. Oba gola je zabil Karol Šwiderski, napadalec Panathinaikosa; prvega v 27., drugega pa v 51. minuti.

Drugi izidi – skupina H: BiH – Ciper 2:1 (1:1), San Marino – Romunija 1:5 (0:2); skupina K: Albanija – Andora 3:0 (2:0), Anglija – Latvija 3:0 (1:0).