Slovenski zvezdnik si želi v džunglo, žena mu je rekla, da se mu je zmešalo

V Nemčiji je že vrsto let zelo priljubljena resničnostna serija Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (Zvezda sem – Spravite me ven!), ki jo predvajajo na televizijski postaji RTL. Zdaj je v tamkajšnjih športnih krogih močno odjeknila novica, da si želi v to džunglo tudi Kevin Kampl.

»Že dvajset let gledam to oddajo, svoji ženi pa sem že omenil, da si želim enkrat sodelovati v njej. Ko sem ji razkril svojo željo, mi je odvrnila, da se mi je zmešalo,« je v smehu zaupal nekdanji slovenski reprezentant, ki že od leta 2017 nosi dres moštva RB Leipzig.

Kevin Kampl že od leta 2017 nosi dres moštva RB Leipzig. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Ko je za Kamplovo željo izvedel njegov soigralec Lukas Klostermann, je bil navdušen. »Potem bi z veseljem gledal to oddajo. Zanimalo bi me, kako bi se Kevin odrezal v njej,« je dejal 28-letni Nemec, ki se sam ne bi odpravil v t(elevizijsk)o džunglo.

Kampl sicer ne bi bil prvi nogometaš, ki bi sodeloval v seriji Zvezda sem – Spravite me ven!; kot prvi se je v njej leta 2004 preizkusil Jimmy Hartwig (70) in zasedel četrto mesto. Sledili so mu Eike Immel (64), Ailton (51), Thorsten Legat (56), Thomas Häßler (58) in Ansgar Brinkmann (55). Lani je v oddaji nastopal nekdanji nemški reprezentant David Odonkor, ki je pristal na devetem mestu.