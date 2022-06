Cesar po točki v Oslu: Igralci so se odzvali fenomenalno

To je bila tudi prva točka za Boštjana Cesarja v vlogi selektorja članske izbrane vrste, saj je dolgoletni kapetan Slovenije kot vršilec dolžnosti nadomeščal obolelega Matjaža Keka, ki ga je ob začetku marčevskih priprav v Katarju ter nove sezone lige narodov uvrstil v svoj štab.

Cesar, nekoč nepopustljiv branilec, je bil lahko zadovoljen z obrambno predstavo varovancev, ki so ustavili prvega zvezdnika norveškega nogometa Erlinga Haalanda, čigar vse poskuse je ukrotil Jan Oblak. Slovenci so točko, prvo v svoji prvi sezoni na drugi kakovostni ravni tega Uefinega tekmovanja, uspeli zadržati kljub izključitvi Mihe Blažiča po dobri uri igre.

»Lahko rečem, da je bila pozitivna energija in kot sem rekel že na prejšnji novinarski konferenci, so igralci fenomenalno reagirali. Dober prvi polčas smo odigrali, resda smo vedeli, da bodo Norvežani v drugem polčasu šli bolj agresivno in nas bodo pritisnili, toda tudi rdeči karton nas je zaustavil,« je STA citirala Cesarja.

»Sem pa zadovoljen, kako so fantje odigrali. S selektorjem Matjažem Kekom sva se slišala pred in po tekmi, tudi on je ponosen, kako so fantje reagirali. Zame je bila to izjemna izkušnja, so pa fantje pravi obraz pokazali že po tekmi s Srbijo. To je plus, da tako odreagirajo v težkih situacijah. Moramo pa ostati na tleh, to je šele začetek, pripraviti se moramo na naslednjo tekmo,« je dodal nekdanji branilec Olimpije, zagrebškega Dinama, Marseilla, Grenobla, West Bromwich Albiona in Chieva.

Norveški selektor Ståle Solbakken, s katerim so skupne trenutke v Copenhagnu in Kölnu preživeli številni slovenski nogometaši, denimo tudi trenutni član Kekovega štaba Milivoje Novaković, je menil, da so si njegovi varovanci zaslužili kakšen zadetek, potem ko so jim Slovenci pokvarili stoodstotni niz na začetku nove reprezentančne sezone.

»Prvi polčas je bil izenačen, nekaj obdobij je bilo naših, nekaj njihovih. Nikakor pa nismo zmogli dati v drugo prestavo. V drugem polčasu pa smo zaigrali veliko bolje. Zelo sem zadovoljen, bili smo agresivni, imeli številne priložnosti. Običajno bi dosegli par zadetkov, ampak včasih se tako pač zgodi, da ne zadeneš,« je dejal Solbakken.

Slovenska izbrana vrsta bo v nedeljo gostila še Srbijo (20.45), že prej (18.00) Norvežane čaka domači spopad s Švedsko, ki so jo v Solni v 2. kolu Haaland in rojaki premagali z 2:1.