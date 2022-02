Češka, Poljska in Švedska ne bodo potovale v Moskvo

Nogometne zveze Češke, Poljske in Švedske so poslale skupno sporočilo za javnost Mednarodni (Fifa) in Evropski nogometni zvezi (Uefa), v katerem pišejo, da zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino ne bodo igrale dodatnih kvalifikacij v Rusiji.

Moskva (štadion Dinama) bi konec marca po predvidenem sporedu dodatnih kvalifikacij v polfinalu gostila tekmo Rusije in Poljske, v primeru ruske zmage pa bi nato gostila še finale, v katerem bi igrala proti zmagovalcu obračuna Švedska vs. Češka.

»Glede na konflikt med Rusijo in Ukrajino poljska, švedska in češka zveza izražamo trdno stališče, da tekme dodatnih kvalifikacij 24. in 29. marca ne bi smele biti v Rusiji,« so zapisale zveze, ki poudarjajo, da potovanje v Rusijo zaradi varnostnih razlogov ne pride v poštev.

»Upamo, da bosta Fifa in Uefa hitro reagirali in predstavili alternativne rešitve glede mest, kjer bodo dodatne kvalifikacije,« so še zapisali Švedi, Čehi in Poljaki.