Chelsea in Benfica prva med elitno osmerico stare celine

Nogometaši Chelseja in Benfice so se prvi uvrstili v četrtfinale Uefine lige prvakov. Londončani so ugnali Borussio Dortmund z 2:0, a so bili hudo bitko do zadnjih sekund, Lizbončani pa so medtem še enkrat gladko odpravili Brugge; tokrat s 5:1.

V Londonu se je tekma začela z desetminutno zamudo zaradi težav Nemcev z londonskim prometom. V obeh ekipah je manjkalo kar nekaj nogometašev, pri domačih med drugimi Thiago Silva, Mason Mount, Edouard Mendy, pri gostih pa predvsem Karim Adeyemi in Youssoufa Moukoko. Za nameček je že po štirih minutah tekmo zaradi poškodbe končal še Julian Brandt.

So pa odločneje začeli Angleži, ki so prvo tekmo izgubili z 0:1. Imeli nekaj priložnosti, pozneje pa so gosti prevzeli pobudo in nadzor, nevarno pa je meril predvsem Marco Reus s prostega strela v 17. minuti Čeprav so imeli Nemci več kot dve tretjini časa žogo v posesti, pa so bili dotlej najbližje zadetku gostitelji, saj je Kai Havertz v 28. minuti zadel vratnico.

Gonçalo Ramos je zabil dva gola za Benfico. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Havertz v drugem poskusu

V 40. minuti je po pritisku Chelseaja poskusil z osmih metrov poskusil še Joao Felix, vendar se je izkazal Alexander Meyer, rezervni vratar, ki je tokrat dobil priložnost zaradi nekoliko načetega Gregorja Kobla. Je pa klonil v 44. minuti, ko ga je s strelom pod prečko premagal Raheem Sterling z desetih metrov.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Chelsea dobil še enajstmetrovko po igranju z roko Mariusa Wolfa. V 50. minuti je streljal Havertz, vendar zadel le vratnico. Toda dobil je še eno priložnost, saj so igralci (obeh ekip) ob prvem strelu prehitro stekli v kazenski prostor, v drugo pa je zadel za 2:0. Londončani so kljub pritisku gostov ubranili prednost in končali niz desetih zmag rumeno-črnih.

Belgijci brez možnosti

Benfica je svoje delo opravila zelo zanesljivo, saj je Brugge ugnala z 2:0 že na prvi tekmi v Belgiji, z enakim rezultatom pa je vodila že do polčasa revanše na Portugalskem. Strelca sta bila Rafa Silva v 38. minuti in Gonçalo Ramos tik pred glavnim premorom. Ramos je do svojega drugega gola prišel v 57. minuti, za povišanje vodstva 5:0 pa sta poskrbela Joao Mario (11-m) in David Neres v 71. in 78. minuti. Bjorn Meijer je le ublažil poraz gostov.