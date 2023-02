Trenerju Chelseaja in njegovim otrokom grozijo s smrtjo

Po le dveh zmagah na zadnjih 14 tekmah v vseh tekmovanjih – nazadnje je bil od Chelseaja na Stamford Bridgeu boljši še Southampton, ki je tekmo odigral brez glavnega trenerja (0:1) – je Graham Potter z varovanci lahko poslušal glasne žvižge navijačev. Ti vedno glasneje od vodstva kluba zahtevajo menjavo na mestu glavnega trenerja, ki ga je septembra tako nenadno moral zapustiti Nemec Thomas Tuchel, ki je z modrimi leta 2021 osvojil ligo prvakov.

Potter, ki je k Chelseaju prišel po izredno uspešni etapi na čelu prvoligaša Brighton & Hove Albiona, se je pred morda že ključno tekmo za svojo prihodnost proti mestnemu rivalu Tottenhamu razgovoril o psiholoških izzivih vodenja nogometnih ekip v časih, ko je nezadovoljstvo v družbi že tako na visoki ravni zaradi cen energentov in pogostih stavk.

»O tem sva govorila z Davidom Moyesom (trenerjem West Hama, ki je 18. na lestvici, op. a.). O tem bi veljalo razmisliti, toda mislim, da je potrebna izredna previdnost,« je v petek povedal Potter. »V današnjih časih je vsem težko. Preživljamo energetsko krizo, krizo vedno dražjega življenja. Vsak drugi teden ljudje stavkajo. Težko je, zato se nihče ne zmeni za nekega ubogega trenerja v premier league. Kljub temu, če me že vprašate, ali mi je težko, ali je naporno, ali rad poslušam te stvari ...« je nadaljeval.

»Veliko je bilo podpore, a prejel sem tudi nekaj ne preveč lepih elektronskih sporočil, ki govorijo o tem, da želijo smrt meni in mojim otrokom. Seveda ni prijetno, ko prejmeš kaj takšnega. Toda po štirih mesecih vprašanj, če sem pod pritiskom, seveda sem pod pritiskom, ker se morate vi prodajati, kaj pa na koncu koncev pričakujete? Če ni rezultatov, se zgodi to. To je nogomet. Vedno se sprašujem, kako naj se vedem, to je vedno izziv. Višje, kot greš, večji je pritisk.«

Življenje je zanj povsem povprečno

Chelsea po prvi tekmi osmine finala lige prvakov pred povratnim dvobojem v Londonu zaostaja za Borussio Dortmund (0:1) in se je že poslovil od obeh pokalnih tekmovanj v domovini, obakrat je bil v pokalu FA oziroma ligaškem pokalu s skupnim izidom 0:6 boljši državni prvak Manchester City. Chelsea je pred mestnim derbijem s Tottenhamom na 10. mestu na lestvici premier league z 31 točkami, spursi, ki držijo zadnjo vozovnico za nastop v skupinskem delu lige prvakov 2023/24 oziroma 4. mesto, imajo 11 točk več, a so tudi odigrali tekmo več od modrih iz zahodnega Londona.

»Ni lahko, ko te imajo za najslabšo osebo v zgodovini kluba. Lahko bi lagal in rekel, da mi je vseeno, a to bi bila laž. Nikomur ni vseeno za to, kaj si mislijo drugi ljudje, narejeni smo za vzdrževanje socialnih stikov,« je bil čustven Potter. »Vprašajte mojo družino. Ljudje vse skupaj dojemajo, kot da ti je vseeno, moj odgovor pa se glasi: 'Na čem to temelji? Kako to veste?' Zato bi vas prosil, da vprašate mojo družino – tega vam sicer ne bodo dovolili –, toda vprašajte jih, kakšno je življenje zame in zanje. Še zdaleč ni bilo prijetno. Razumem, da gredo navijači domov in so resnično jezni, ker njihova ekipa ne zmaguje. Toda zagotavljam vam, da je bilo moje življenje v teh zadnjih treh ali štirih mesecih precej povprečno, če ne štejem dejstva, da sem res hvaležen za to izkušnjo.«