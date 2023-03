Mourinho večkrat izključen kot njegovi igralci

Portugalski trener Jose Mourinho nikdar ni slovel po mirnih živcih in tudi v Italiji jih ne more brzdati. Sinoči je prejel že tretji rdeči karton v sezoni, njegova Roma pa je izgubila pri Cremoneseju in izpadla iz prve četverice v serie A.

Mourinho, ki je lani z Romo osvojil konferenčno ligo, je na začetku drugega polčasa, ko je Roma zaostajala z 0:1, v angleškem jeziku sodnikom zabrusil nekaj krepkih. Italijani sicer bolj slabo razumejo angleško, toda to jim ni ušlo.

Nekdanji trener Porta, Manchester Uniteda, Chelseaja in Interja je s tribune videl izenačenje Leonarda Spinazzole, toda domači napadalec Daniel Ciofani je v 83. minuti z 11 metrov prinesel prvo zmago Cremoneseja v serie A po 27 letih. Ekipa ima devet remijev, s prvimi tremi točkami pa se je na dnu lestvice zavihtela pred Sampdorio.

Cremonese je sicer Romo izločil tudi iz italijanskega pokala in prav to je verjetno Mourinha vrglo iz tira. Zanimivo, prejel je več rdečih kartonov kot vsi njegovi igralci skupaj.

Roma se je tako znašla pod še večjim pritiskom pred osmino finala evropske lige proti Real Sociedadu. Cremonese je pred tem nazadnje v prvi ligi zmagal marca 1996. Lani je napredoval kot drugi v serie B, toda trener Fabio Pecchia se je preselil v Parmo, zamenjal ga je Davide Ballardini.