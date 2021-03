Cristiano Ronaldo kot Michael Jordan

»Nikoli več se ne bo pojavil nogometaš, kakršen je Cristiano Ronaldo. On je v nogometu kot Michael Jordan v košarki – živa legenda, četudi še vedno igra nogomet. Kylian Mbappe in Erling Braut Haaland sta mlada, močna in hitra, toda zelo daleč sta od ravni Ronalda v njunih letih. To je dejstvo,« je v pogovoru za torinski športni dnevnik Tuttosport razmišljal Miguel Veloso.



Dolgoletni portugalski reprezentant Veloso je pri 34 letih zbral 56 tekem v majici Portugalske in prispeval tri gole. Od leta 2016 je bil član Genoe, pred dvema letoma je prestopil v Verono. Konec tedna sta se pomerila prav Verona in Juventus, prav Ronaldo pa je zabil gol za goste, a ni mogel preprečiti njihovega spodrsljaja.

Mejnike postavil tudi v majici Portugalske

Cristiano Ronaldo je nedavno dopolnil 36 let, toda kljub temu zaseda prvo mesto na lestvici strelcev v italijanskem prvenstvu (19 golov). Njegovi strelski podvigi v Sportingu, Manchester Unitedu, madridskem Realu in zdaj Juventusu so dobro znani, mejnike pa je postavil tudi v majici portugalske reprezentance, s katero je pokoril vse tekmece na euru 2016 – v 170 tekmah za je zabil kar 102 gola.

