Trumpov prijatelj rešil orle, ki bodo lahko igrali v Evropi

Ameriški mogotec John Textor je prodal delnice angleškega nogometnega kluba Crystal Palace in mu s tem omogočil, da bo lahko nastopal v evropski ligi. Kupec je ameriški milijarder in lastnik moštva NY Jets v ligi NFL Woody Johnson, ki je tako postal največji delničar v Crystal Palaceu. Cena 43-odstotnega deleža je bila 222 milijonov evrov.

Udeležba londonskega kluba, ki je nedavno osvojil pokal FA, kar je bila njegova prva lovorika, v evropski ligi je bila ogrožena, ker je Textor tudi lastnik Lyona, ki se je prav tako priigral vstopnico v tem tekmovanju in je v Franciji osvojil višje mesto kot Palace v Angliji. Sodelovanje dveh klubov v lasti iste osebe bi bilo v nasprotju s pravili Uefe, ki naj bi o tem odločala v petek. Toda Textorjev umik, ki ga mora sicer potrditi še vodstvo premier league, Crystal Palaceu prižiga zeleno luč za njegovo prvo evropsko avanturo.

Crystal Palace se je konec maja veselil zgodovinskega uspeha. FOTO: John Sibley/Reuters

Johnson bo v klubu imel 25 odstotkov glasovalnih pravic pri »orlih«, tako kot Steve Parish, Joshua Harris in David Blitzer. Dolgo si je želel kupiti angleški klub in je bil tekmec Todda Boehlyja, ki je leta 2022 prevzel Chelsea. Bil je veleposlanik ZDA v Veliki Britaniji med prvim mandatom Donalda Trumpa in je tesen zaveznik in finančni podpornik ameriškega predsednika.

Textor, tudi lastnik brazilskega Botafoga, se je večkrat pritoževal, da nima dovolj vpliva v klubu in je bil na nasprotnih bregovih s predsednikom Parishem.

Palace si je Evropo zagotovil po zgodovinski zmagi proti Manchester Cityju na Wembleyju.