Nekdanji velikan na robu bankrota, grozi mu druga liga

Francoska nogometna zveza je prvoligašu Lyonu odredili pogojno izključitev v drugo ligo in jim zaradi neurejenih financ prepovedala registracijo novih igralcev. Vodstvo kluba ima do konca sezone čas, da pokaže izboljšanje finančnega položaja, sicer jih čaka selitev v nižjo ligo. Lastnik John Textor verjame, da Lyon ne bo imel težav.

Med leti 2001 in 2008 je bil Lyon sedemkrat zapored francoski državni prvak in resen konkurent tudi v ligi prvakov, v zadnjem obdobju pa ne dosegajo stare slave. Ob koncu leta 2022 jih je kupil ameriški poslovnež Textor, ki ima v lasti tudi del Crystal Palacea in brazilskega kluba Botafogo. A finance Lyona se niso izboljšale, zadnje finančno poročilo kaže, da ima klub za dobrih 500 milijonov evrov dolga.

Tudi navijači so nezadovoljni s stanjem kluba. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Zato jim je francoska zveza odredila pogojno selitev med drugoligaše, če do konca sezone ne zmanjšajo dolga, januarja pa bodo igralce lahko le prodajali, novih registrirati ne smejo. A Textor obljublja, da bo Lyon dobil občutne finančne prilive in da se za prihodnost kluba ne gre bati, bankrot po »zgledu« Bordeauxa ne pride v poštev, še več, Textor napoveduje, da bo Lyon prihodnje leto igral v ligi prvakov. Da zmanjša dolg francoskega moštva, želi uporabiti tudi prihodke od prodaje igralcev iz Botafoga, s čimer pa se francoski regulatorji ne strinjajo.

Lyon po 11 tekmah zaseda peto mesto v francoskem prvenstvu, za vodilnim PSG-jem zaostaja že 11 točk.