Znani vsi udeleženci v evropskih tekmovanjih iz elitne angleške lige

Zavesa nad razburljivo sezono angleške prve lige je padla in po napetem zadnjem dnevu so znana vsa imena klubov, ki so si zagotovili evropsko vozovnico za sezono 2025/26. Skupno bo Anglijo v Evropi zastopalo kar devet ekip, od tega jih bo rekordnih šest tekmovalo v prenovljeni ligi prvakov.

Šest veličastnih iz Anglije

Angleška Premier liga si je za prihajajočo sezono zagotovila dodatno, peto mesto v ligi prvakov preko sistema »European Performance Spots« (EPS), ki nagrajuje lige z najboljšimi kolektivnimi rezultati v evropskih tekmovanjih. Prvaku Liverpoolu in podprvaku Arsenalu, ki sta si svoji mesti že priigrala, so se po zadnjem krogu pridružili še štirje klubi.

Liverpool je presenetljivo gladko dobil letošnje angleško prvenstvo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Manchester City si je tretje mesto utrdil z zmago 2:0 na gostovanju pri Fulhamu. Velik skok na četrto mesto je uspel Chelseaju, ki je v neposrednem obračunu za Ligo prvakov z 1:0 ugnal Nottingham Forest in se tako po dveh letih vrača med evropsko klubsko smetano. Kljub domačemu porazu z 1:0 proti Evertonu pa so na St James’ Parku slavili nogometaši Newcastle Uniteda.

Od Cityja, ki presenetljivo letos ni osvojil omembe vredne lovorike, se poslavlja Kevin De Bruyne. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Srake so si peto mesto zagotovile po zaslugi Manchester Uniteda, ki je doma z 2:0 premagal Aston Villo, ta pa tako ni mogla prehiteti Newcastla. Šesti angleški potnik v najelitnejše tekmovanje pa je Tottenham. Londončani so si vozovnico priborili kot zmagovalci evropske lige, potem ko so v finalu ugnali Manchester United, čeprav so v domačem prvenstvu končali šele na 17. mestu. Ta uspeh Tottenhama pomeni dodatno, šesto mesto za Angleže v ligi prvakov.

Kljub presenetljivemu porazu na zadnji tekmi se je Newcastla dotaknila sreča, saj so se kljub temu uvrstili na peto mesto in bodo v prihodnji sezoni nastopili v ligi prvakov. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Priložnost za Aston Villo in Crystal Palace

Tolažilno nagrado za šesto mesto v prvenstvu je prejela Aston Villa, ki bo tako nastopala v evropski ligi. To tekmovanje je sicer specialiteta njihovega trenerja Unaija Emeryja, ki ga je osvojil že štirikrat. V Evropski ligi se jim bo pridružil Crystal Palace, ki si je mesto zagotovil z zmago v finalu angleškega pokala proti Manchester Cityju. Orli so sicer v prvenstvu zasedli 12. mesto.

Emery je z Aston Villo imel izjemno priložnost, da se uvrsti v ligo prvakov, a mu proti odpisanemu Manchester Unitedu ni uspelo. FOTO: Craig Brough/Reuters

Nottingham Forest po 21 letih znova v Evropi

Sedmo mesto na lestvici je zasedel Nottingham Forest, ki bo kljub porazu proti Chelseaju v zadnjem krogu zaigral v konferenčni ligi. To bo za Forest prva evropska preizkušnja po dolgih 21 letih. Mesto v tem tekmovanju se je sprostilo, ker je Newcastle, zmagovalec ligaškega pokala (Carabao Cup), že uvrščen v ligo prvakov.

Nottingham Forest je lani komaj obstal med angleško elito, letos pa je bil vse do konca v boju za uvrstitev v ligo prvakov. FOTO: David Klein/Reuters

Dodatna pojasnila glede kvalifikacij

Uspeh Chelseaja v sredinem finalu Konferenčne lige proti Real Betisu ne bo vplival na razdelitev evropskih mest za angleške klube. Tudi če Chelsea osvoji to tekmovanje, se mesto v Evropski ligi, namenjeno zmagovalcu konferenčne lige, ne bo preneslo na drug angleški klub, saj so si modri že zagotovili mesto v ligi prvakov. Po pravilih Uefe imajo sicer možnost izbire, v katerem tekmovanju želijo nastopiti, a dvoma o njihovi odločitvi praktično ni. Ta klavzula sicer obstaja predvsem za klube iz nižje rangiranih lig.

Ange Postecoglou je v šali pred sezono dejal, da vedno nekaj osvoji v svoji drugi sezoni pri klubu. To mu je tudi uspelo in Tottenham je prvič po leto 2008 osvojil lovoriko. FOTO: Justin Tallis/AFP

Sezono je zaznamoval Liverpool, ki je proslavil svoj 20. naslov državnega prvaka. Navijači na Anfieldu so se čustveno poslovili od Trenta Alexandra-Arnolda, ki naj bi se preselil k Real Madridu. V popolnem kontrastu pa je sezono končal Manchester United, ki je zasedel skromno 15. mesto, kar je njihova najslabša uvrstitev v zgodovini elitne angleške lige, za kar se je navijačem opravičil tudi trener Ruben Amorim. Iz lige so izpadli Leicester City, Ipswich Town in Southampton, medtem ko so se med elito vrnili Leeds United, Burnley in Sunderland.