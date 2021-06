Danes v akciji Ronaldo, Lewandowski, Mbappe, elf in furia

Kylian Mbappe se dobro počuti na Puskas Areni. FOTO: Laszlo Balogh/AFP

Tudi današnja sobota bo minila v znamenju vrhunskega nogometa na 16. evropskem prvenstvu. Začelo se bo v Budimpešti, kjer bo gostovala Francija, ki je v prvem krogu premagala Nemčijo. Zain ostale trikolore naši vzhodni sosedje ne bi smeli biti prevelik zalogaj.Madžari so se sicer na prvi tekmi dobro upirali Portugalcem, ki so šele v 84. minuti zatresli njihovo mrežo, nakar je dvakrat v polno zadel. Najboljši strelec na evropskih prvenstvih bo želel zagreniti življenje tudi Nemcem. Ti so novega poraza po 0:1 s Franciji ne smejo privoščiti, če želijo napredovati v osmino finala.Večerni dvoboj bo v Sevilli, kjer bo Španija gostila Poljsko. Španci so v prvi tekmi le remizirali s Švedsko, ki ima že štiri točke, potem ko je včeraj premagala Slovaško. Ta je ugnala Poljake z, ki morajo začeti zbirati točke.21.00 Sevilla: Španija - Poljska15.00 Budimpešta: Madžarska - Francija18.00 München: Portugalska - Nemčija