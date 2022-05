De Bruyne v 17 minutah ukrotil volkove

Manchester City drvi k novemu naslovu angleškega prvaka. Še drugič po šokantnem porazu proti Real Madridu v polfinalu lige prvakov je sprožil petardo. S 5:1 je zmagal pri obrambno naravnanemu Wolverhamptonu. Štiri gole je zabil Kevin de Bruyne, tri v 17 minutah prvega polčasa. Četa Pepa Guardiole ima dve tekmi pred koncem sezone v premier league tri točke prednosti pred Liverpoolom in vse boljšo gol razliko.

Nogometaši Manchester Cityja so še bližje ubranitvi naslova angleškega prvaka. Na tekmi zaostalega 33. prvenstvenega kroga so v gosteh s 5:1 premagali Wolverhampton in s tem dve tekmi pred koncem - pomerili se bodo še z West Hamom v gosteh in Aston Villo doma, zadržali tri točke prednosti pred Liverpoolom.

Ob tem pa so si spet popravili razliko med doseženimi in prejetimi goli, ki bi odločala v primeru, če bi imeli z Liverpoolčani enako število točk. Tudi pri tej je trenutno City v lepi prednosti osmih golov.

Junak tekme je bil s štirimi zadetki Kevin de Bruyne. Belgijec je že do 24. minute dosegel tri gole - to je bil tretji najhitrejši hat- trick v premier ligi, pri prvem je izkoristil lepo podajo Bernarda Silve v prazen prostor, pri drugem je od vratarja odbito žogo spravil v mrežo, nato pa je bil po samostojnem prodoru z levo nogo natančen še z močnim in natančnim strelom z dvajsetih metrov. Vmes je bil še delni krivec za gol Wolverhamptona, ki ga je dosegel njegov rojak Leander Dendoncker, saj se je prepočasi vračal v obrambo.

Neprepričljivo obrambo Wolverhamptona je premagal tudi v 60. minuti, pol ure pozneje stresel že vratnico, kar je pred uspelo tudi Philu Fodnu. Natančnejši pa je bil Raheem Sterling, ki je v 84. minuti izkoristil eno od svojih priložnosti in postavil končni izid.

Velik korak k uvrstitvi v ligo prvakov, ki jo je z zadnjimi neprepričljivimi predstavami spravil v nevarnost, je storil Chelsea. V Leedsu je domačo ekipo, ki je zdaj še bližje izpadu, premagal s 3:0 in ima ob tekmi več štiri točke več od Arsenala in osem več od Tottenhama, njegova mestna tekmeca pa se bosta v četrtek pomerila na medsebojni tekmi.

Chelsea je v vodstvo že v četrti minuti popeljal Mason Mount, ki je po prodoru in podaji Reeca Jamesa lepo zadel levi zgornji kot domačih vrat. Gostitelji so v 24. minuti ostali še z igralcem manj, potem ko je Daniel James storil grob prekršek na Mateom Kovačićem, ki je moral zaradi poškodbe tudi zapustiti igrišče. Številčno premoč sta v drugem polčasu z goloma izkoristila Christian Pulišić in Romelu Lukaku, ki je gol dosegel že v prvem delu, a mu ga je sodnik zaradi nedovoljenega položaja razveljavil.

Z istim izidom kot Chelsea je proti že zdavnaj odpisanemu Norwichu z dvema goloma Jamiea Vardyja in enim Jamesa Maddisona premagal Leicester, Evertonu, ki se bori za obstanek, pa je pretrd oreh predstavljala obramba drugega že znanega potnika v nižjo ligo, Watforda, tekma se je namreč končala brez golov.

Današnji izidi:

Leicester : Norwich 3:0

Watford : Everton 0:0

Leeds : Chelsea 0:3

Wolverhampton : Manchester City 1:5