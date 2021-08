Devet skesanih klubov znova pod dežnikom Združenja evropskih klubov

Izven združenja pa ostajajo Barcelona, Real Madrid in Juventus, ki še vedno vztrajajo pri projektu zaprte super lige, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je sporočilo Združenje evropskih klubov (Eca), so španski Atletico Madrid, italijanska AC Milan in Inter Milan ter šest angleških elitnih klubov Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal in Tottenham Hotspur znova postali del njihove organizacije, potem ko so spoznali, da super liga »ni v interesu širše nogometne skupnosti«.



Teh devet klubov je sprva podprlo projekt super lige, a od njega odstopilo v roku 48 ur, potem ko so navijači, igralci in organizacije močno nasprotovali tej ideji. Eca je to obdobje označila za obžalujoče in turbulentno za evropski nogomet, je pa zdaj prepoznala »pripravljenost klubov za aktivno sodelovanje z Eco z namenom razvijanja evropskega klubskega nogometa na način, ki bo v interesu vseh, ne le peščice«.

Že pred časom sprejeli kazen Uefe

Deveterica se je za »napako« že pred časom opravičila in sprejela kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), ki med drugim vključuje izgubo petih odstotkov prihodkov, ki bi jih dobili iz ene sezone Uefinih tekmovanj, ta delež bo Uefa razdelila drugam.



Ideje o superligi pa še vedno niso opustili španska Real Madrid in Barcelona ter italijanski Juventus. Predsednik Barce Joan Laporta tako meni, da ta projekt še ni zamrl ter da bi pomenil finančno stabilnost za klube in atraktivnejše tekmovanje. Eca, ki ima sicer skoraj 250 članov s cele Evrope, se predstavlja kot »edino telo, ki neposredno predstavlja nogometne klube na evropski ravni«. Ecin prvi obraz je po neslavnem slovesu predsednika Juventusa Andree Agnellija postal Naser Al-Helaifi, vsemogočni predsednik francoskega podprvaka Paris Saint-Germaina, ki je tudi član izvršnega odbora Uefe.

