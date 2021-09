Kaj bi dali Slovenci v Splitu za gol Šeška in podajo Bijola ...

Nastopi slovenski legionarjev na tujih nogometnih igriščih.



Simeone zaščitil Oblakove soigralce



Kampl prepričan, da bo kmalu posijalo sonce

Kevin Kampl med tekmo z Bayernom. FOTO: Annegret Hilse/Reuters



Šporar debitiral v angleškem prvenstvu

Napadalec Andraž Šporar je konec tedna debitiral v majici Middlesbrougha. FOTO: Facebook

Slovenski nogometni legionarji so prvi konec tedna po zadnji reprezentančni akciji preusmerili misli na klubske izzive. Ti so bili vendarle lepši kot spomin na zadnje dejanje izbrane vrste v Splitu.je zmagal,se je vpisal med asistente,je zabil gol. Obratno torej kot prejšnji torek v Dalmaciji.Atletico Madrid je uspešno krenil v sezono 2021/22. V prvih štirih tekmah je zbral remi in tri zmage, poln plen je osvojil tudi konec tedna na gostovanju v Barceloni. V tekmi z Espanyolom ni posebej odstopal, toda trenerje krenil nad Katalonce s preverjenim sistemom, ki je resda doživel kritike španskih novinarjev.Pred vratarjem Janom Oblakom je postavil enajsterico v tlorisu 5-2-3 oziroma 5-3-2, pri čemer je poslal v napadin, toda Atletico je potreboval vseh pet menjav za zasuk rezultata – prvi polčas je namreč pripadel Espanyolu –, Simeone pa je prej potegnil iz igre vse tri napadalce (še Correa) in zamenjal tudi bočne adute. Tekmo so zasukali rezervistiin, čeprav Simeone ni želel kritizirati fantov, ki prej niso bili uspešni.»Nismo si ustvarili dovolj priložnosti, pogrešal sem hitrost oziroma je bil Espanyol hitrejši od nas. V nadaljevanju smo dvignili intenzivnost igre, kar je prineslo zmago. Vseh pet adutov s klopi je upravičilo moja pričakovanja,« je zatrdil Argentinec, ki tudi v tej sezoni meri na vrh in želi povezati dva naslova španskega prvaka, kar bi bil za Atletico imeniten podvig.Dotlej je še daleč, natančneje 34 trnovih kol, tako Madridčane kot druge najboljše klube v Evropi najprej čakajo naslednji evropski izzivi. Atletico bo v sredo gostil Porto, kar je tekma, ki jo »mora« dobiti zlepa ali zgrda; v tej skupini namreč prebivata še Liverpool in Milan.Tudi nekatere druge klube slovenskih legionarjev so konec tedna »obremenjevale« evropske obveznosti – Inter, ki v sredo pričakuje v Milanu obisk madridskega Reala, je oddal prvi točki v sezoni, na svojem štadionu je izgubila Atalanta, ki jutri gostuje v Villarrealu, mrežo Leipziga, ki ga pojutrišnjem čaka misija nemogoče pri Manchester Cityju, je prerešetal Bayern … Preostali klubi slovenskih adutov? Salzburg bo jutri gostoval v Sevilji, Dinamo Kijev bo gostil Benfico, dan pozneje pa bo Šerif gostil Šahtar.Posebej je izstopal prav visok poraz Leipziga proti Bayernu. Dvoboj pretendentov za naslov prvaka je gladko pripadel gostom, ki so »rdečim bikom« pred sezono ukradli trenerja– slednjemu je žvižgalo vseh 34.000 navijačev –, branilcain zveznega igralcaNovi trener Leipzigaje priznal, da mu ni lahko: »Bayernu sledi še angleški prvak Manchester City. Morda ta čas nismo pripravljeni za tako zahtevni tekmi v štirih dneh, močno smo namreč prenovili svojo ekipo,« je priznal Američan, ki je v zadnjih šestih letih del redbullove zgodbe – od New Yorka prek Salzburga do Leizpiga.Toda v bran ga je vzel prav nekdanji slovenski reprezentant. »Zaupamo učnemu procesu našega trenerja, ki je vrhunski strokovnjak. Gotovo bomo iz tedna v teden boljši, ne skrbite,« je zatrdil Kampl.Izpostaviti velja tudi rusko nogometno prvenstvo. V največji državi na svetu so igrali tekme sedmega kola DP, nase pa sta opozorila oba slovenska legionarja v premier ligi.je uspešno podal za gol Ufe na gostovanju ob Črnem morju,pa za točko moskovskega CSKA na gostovanju v Tuli, mestu, ki leži približno 200 km južno od Moskve.Lahko bi dodali, da bi slovenski reprezentanci med nedavnim obiskom Splita prišli prav tako podaja Jokića z levega boka, na katerem je odpovedal, kot kakšna natančna žoga Bijola ... Dočakali smo tudi gol obetavnega napadalca Benjamina Šeška, ki je v prejšnjih tednih igral na vseh tekmah s Slovaško, Malto in Hrvaško, toda ni bil natančen. Gotovo je spodbudna tudi novica, da ježe debitiral v majici Middlesbrougha, le od njega pa je odvisno, kako bo opozoril nase v Angliji.