Domžalčani so prekinili črni niz v Ljubljani

Nogometaši Domžale so v uvodnem dvoboju 14. kola Prve lige Telemach v gosteh ugnali Bravo z 1:0 (1:0) in dosegli prvo zmago po dobrem mesecu dni. Moštvo trenerja Dejana Djuranovića je z golom ob koncu prvega polčasa prekinilo negativni niz in se s četrto zmago malce oddaljilo od nevarnih mest pri dnu lestvice. Bravo, ki je ob koncu tekme zapravil najstrožjo kazen, po tretjem porazu za zdaj ostaja drugi.

V prvem polčasu, ki ni ponudil veliko priložnosti, so imeli več od igre gostitelji. Nase so opozorili tudi v 37. minuti, ko je s strelom z glavo poskusil Vanja Drkušić in za malo poslal žogo mimo vrat. V 41. minuti pa so gosti, ki so med drugim zaradi zdravstvenih težav pogrešali Mateja Podlogarja, Benjamina Markuša in Tiborja Gorenca Stankovića, presenetili domačo obrambo. Z leve strani je podal Arnel Jakupović, pred golom pa se je dobro znašel Dejan Georgijević in premagal Renata Josipovića za 1:0.

Ljubljančanom v nadaljevanju niso pomagale niti menjave, pripomogle so le k terenski pobudi. V sodniškem dodatku so le prišli do najstrožje kazni po prekršku Svena Šoštariča Karića nad Markom Španringom. Za strel z 11-m se je odločil Martin Kramarič, a žogo poslal mimo vrat, tako da so se zmage veselili gosti.

Prva liga Telemach, 14. kolo

Sobota

Bravo : Domžale 0:1 (Georgijević 41.)

17.00 Aluminij : Celje

20.15 Koper : Olimpija

Nedelja

15.00 CB24 Tabor : Maribor

17.00 Radomlje : Mura