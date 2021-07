Domžalčani vendarle preskočili finsko oviro

Domžalski nogometaši so se uvrstili v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige, potem ko so s skupnim izidom 2:1 izločili igralce Honke. Potem ko se je prva tekma prejšnji torek na štadionu ob Kamniški Bistrici razpletla z neodločenim izidom 1:1, so se rumeni v današnjem povratnem dvoboju na Finskem veselili zmage z 1:0.



Odločilni gol je za Domžalčane v 22. minuti z izjemnim strelom dosegel Arnel Jakupović, ki je proti moštvu iz Espooja zadel v polno že na prvi tekmi pred devetimi dnevi.

