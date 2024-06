Adam Gnezda Čerin: V Nemčiji živim svoje sanje

V nadaljevanju preberite:

Po tekmi Slovenije z Anglijo, na kateri so za najboljšega razglasili Adama Gnezdo Čerina, je 24-letni Idrijčan spregovoril o dneh, ki jih zlepa ne bo pozabil. Kako je doživel čustvene večere v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu? Kakšne so bile otroške nogometne sanje? Kakšen je bil regeneracijski trening dan po kölnskem podvigu? In kako preživlja prosti čas s soigralci?