Adam Gnezda Čerin: V Grčiji sem doživel vse živo, nič mi ne pride do živega

Slovenska nogometna reprezentanca je v svoji bazi v Wuppertalu opravila še en trening pred sredinim odhodom v München, kjer jo v četrtek ob 15. uri čaka obračun s Srbijo na evropskem prvenstvu. V slovenskem taboru si želijo zmago, saj bi jih ta zelo približala izločilnim bojem.

Slovenci so od tekme z Dansko, z njo so v nedeljo igrali 1:1, dobršen del časa namenili regeneraciji. »Osredotočili smo se na regeneracijo, najpomembnejše je, da pridemo vsi igralci na optimalno raven pripravljenosti. Smo pa se že obrnili tudi na Srbijo in jo analizirali. Pripravljeni bomo,« je povedal Adam Gnezda Čerin.

Adam Gnezda-Čerin je bil med junaki tekme z Dansko. FOTO: Leon Vidic

Zaželel si je, da bi proti Srbom odigrali dva takšna polčasa, kot so drugega pred dvema letoma v ligi narodov v Stožicah, ko je bilo 2:2. »Upam, da ne bo takega nihanja z naše strani in da bomo odigrali dva taka polčasa, kot je bil tisti drugi v Stožicah. Ta je bil eden najboljših, kar smo jih odigrali, odkar sem reprezentanci. Imamo še dva dni za priprave, dodobra bomo preučili Srbe in se osredotočili na tekmo,« je dejal neumorni vezist.

»Tek je del moje vloge glede na položaj na igrišču. Proti takšnim tekmecem, kot so na EP, je treba res dobro zapirati prostor. Proti Danski smo to kar dobro opravljali, ampak to zahteva energijo, tako da je regeneracija pomembna, da bomo lahko šli na polno proti Srbiji.«

Povedal je, da je bila tekma z Danci posebna, saj je bila prva na EP za vse njih. A ker sam igra v Grčiji pri Panathinaikosu, je vajen »vsega živega«, tako da ga vzdušje in število navijačev nista vrgla s tira. »Zdaj, ko je led prebit, bo lažje. Moramo uživati, v tekmo s Srbijo bomo vstopili bolj sproščeno.«

Še en vezist Jon Gorenc Stanković je dodal, da se zavedajo kakovosti Srbije, ji namenil pohvalne besede, toda: »Tudi njim lahko povzročimo težave.«

»Zagotovo bo to balkanski derbi. Podobna miselnost obojih, bližina, zato bo še kak atom moči več med tekmo. Zmaga enih ali drugih bi tekmeca zelo bolela, zato bi bili vsi radi v vlogi zmagovalca. Vse bomo naredili za to,« je pristavil 24-letni Gnezda Čerin in se ozrl na to generacijo igralcev v reprezentanci.

Jon Gorenc Stanković pred treningom. FOTO: Leon Vidic

"Selektor res verjame v to generacijo. Imamo velik potencial, srčno upam, da ne bo to zadnje veliko tekmovanje, ker smo res odlična 'klapa' z veliko dobrimi igralci. Res se dobro razumemo in spoštujemo in to je temelj, na katerem se gradi uspeh. Mislim, da imamo vse možnosti za to, da bo to nova zlata generacija," je optimističen Gnezda Čerin.

Ta je priznal, da jih doseže tudi dogajanje v srbskem taboru, potem ko se je malce zaiskrilo med selektorjem Draganom Stojkovićem in Dušanom Tadićem, zaradi poškodbe pa je EP že končal Filip Kostić. A hkrati je poudaril, da poskušajo obdržati osredotočenost na lastne priprave. »Pomembno je le, kako bomo mi izgledali na tekmi.«

Srbija je na uvodni tekmi izgubila proti Angliji z 0:1, a pokazala dobro igro. Glede na lestvico Mednarodne nogometne zveze je favorit, zaseda 33. mesto, Slovenija pa 57. A takšna je bila vloga Dancev na prvem obračunu v skupini C.

»Mogoče je bilo takrat malo živčnosti, ker nismo vedeli, kaj pričakovati. Ampak potem smo prišli v igro, igrali vse bolje in dobili točko. Ta nas mora navdajati z optimizmom, predvsem drugi polčas nam mora dati krila,« je povedal Gorenc Stanković.

Gorenc Stanković se je tako boril s Christianom Eriksenom. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Ta je takrat vstopil s klopi, a bil zadovoljen s svojo predstavo, saj se je predvsem takrat igra Slovenije izboljšala in postala konkretnejša. »Veliko pozitivnih stvari lahko vzamemo iz tega.«

Znova bo pozitivno tudi vzdušje okoli reprezentance, saj bo slovenskih navijačev v četrtek v Münchnu še več, kot jih je bilo v Stuttgartu proti Danski. »Srce mi zaigra, ko slišim te številke. Nogomet smo vrnili tja, kamor spada, evforija navijačev pove dovolj. Taki dogodki združujejo narod in je res lepo videti toliko Slovencev v enem kraju,« je zaključil Gnezda Čerin.

Tekmo na znameniti Allianz Areni bo Romun Istvan Kovacs.