Celotna regija zaploskala ganljivi gesti slovenskih nogometašev

Slovenska nogometna reprezentanca ni navdušila le na tekmi z Dansko, ampak tudi pred njo. Je namreč edina ekipa, ki je na evropskem prvenstvu v Nemčiji nosila žalne trakove, s čimer je počastila Matijo Šarkića, 26-letnega vratarja črnogorske reprezentance, ki je pred dnevi preminil v svojem stanovanju v Budvi, potem ko je še nedavno branil v vratih črnogorske izbrane vrste in bil na prijateljski tekmi proti Belgiji kljub porazu z 2:0 izbran za igralca tekme.

Na ganljivo gesto slovenskih nogometašev se je, kot piše portal 24ur, odvzal častni konzul Črne gore v Republiki Sloveniji Vojislav Kovač, ki je v pismu Nogometni zvezi Slovenije zapisal, da »to dejanje ni ganilo samo Črne gore, temveč celotno regijo, ki je spremljala dogajanje«.

V imenu državljanov Črne gore in diaspore, ki živi v Sloveniji, se je zahvalil slovenskim reprezentantom in njihovemu trenerju Matjažu Keku. »Jan Oblak in soigralci so se z gesto, ko so na največjem nogometnem odru pred celotno Evropo nosili črne žalne trakove, za vedno zapisali v naših srcih,« je še zapisal Kovač.

Matija Šarkić je je pred dnevi preminil v svojem stanovanju. FOTO: Hakon Mosvold Larsen/AFP

Odzvala se je tudi črnogorska nogometna zveza. »Izkazali so sočutje do vseh v naši državi in na največjem odru izkazali čast našemu Matiji. Slovenci, iz srca vam hvala,« so zapisali na Instagramu.