Poroko v trenirki bosta ponovila tudi ob praznovanju zlate

Eden od junakov klubske sezone in hkrati tudi velikih osmoljencev je Andrij Lunin. Ukrajinec je Real Madrid vodil do velikega finala v ligi prvakov, a je v Londonu zaradi domnevne bolezni moral prepustiti vlogo v začetni enajsterici sicer prvemu vratarju in rekonvalescentu Thibautu Courtoisu. Uteho zdaj 25-letni vratar išče na evropskem prvenstvu, kjer ga podpira tudi njegova srčna izbranka, v Moskvi rojena Anastasia Tamazova. Je znana ukrajinska vplivnica na družbenih omrežjih, a tudi zvesta soproga.

Poročila sta se v Madridu leta 2021, potem ko sta bila par že tri leta. Na naslovnice sta prišla tudi zato, ker sta poročni obred pri matičarju opravila v trenirkah.

»Bila je čudovita poroka. Ponovila bi jo. Tudi zlato poroko bova praznovala v trenirki,« je za Vanitatis, špansko različico znamenitega tednika za modo, pop kulturo ... Vanity Fair, povedala 23-letna mati enoletnega Andrija ml.. Tamazova nasploh velja za eno od vidnejših partneric Realovih zvezdnikov, zato je tudi razkrila delček zasebnosti. »Andrija in jaz sva gurmana. Najino najljubše razvedrilo je in bo raziskovanje restavracij. Enako kot igranje golfa,« je povedala o svetlejši plati zvezdniškega življenja v Španiji, ki jo ima zelo rada in se v njej počuti dobrodošla. Ni pa vse le zabava.

»Ko sva postala starša, sva spremenila način življenja. Zame to ni bilo zapleteno, Andrej pa je veliko od doma, sin ga želi več videti. Postala sva odrasla. Otrok pomeni večjo odgovornost, a tudi, ko sva bila utrujena ali bolana, sva bila pripravljena na to. Z otrokom se skupaj učimo, igramo, opazujeva njegovo rast in razvoj. Sicer smo povsem običajna družina,« se je raznežila vplivnica in dodala: »Če bo moj mož moral zapustiti Španijo, ga bom podpirala in bova šla, kamor bo treba, ne bojim se selitve.«

Lunin, ki je pri Realu že od leta 2018, ima z evropskim prvakom še leto dni pogodbe, po kateri prejme 2,8 milijona evrov plače brez bonusov.