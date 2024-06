Kako (ni)so igrali: Janža si je zaslužil gol, odličen načrt Keka

V nadaljevanju preberite:

Na severovzhodu mesta s 650.000 prebivalci smo videli spektakularno tekmo Slovenije in Danske ter različno uspešen učinek posameznikov. Bolje so začeli Danci, končali pa Slovenci, med katerimi velja izpostaviti več imen na igrišču in ob njem. Kaj je značilno za Erika Janžo?

112,34 kilometra so skupaj pretekli slovenski nogometaši, 108,7 km njihovi danski tekmeci. V tekstu preverite, kakšne ocene smo podelili slovenskim nogometašem in zakaj. Kaj je uspelo selektorju Matjažu Keku in zakaj je tudi napadalec Andraž Šporar upravičili pričakovanja navijačev in zaupanje selektorja?