Euro vs. Copa America: tudi v ZDA na vrhu evropsko prvenstvo

Evropsko prvenstvo v nogometu je pritegnilo interes večine prebivalcev planeta, skupna gledanost turnirja, ki je ustavil čas med 14. junijem in 14. julijem, je dosegla približno pet milijard ljudi, 2,7 milijona si jih je ogledalo vsaj eno tekmo na enem od desetih štadionov v Nemčiji, obe številki sta rekordni. Euro 2024 je postal uspešnica tudi v ZDA oziroma na tamkajšnjem nogometnem trgu, kjer so prav tako zabeležili rekordno gledanost.

Največjo gledanost finala med Španijo in Anglijo so pri TV mreži Fox zaznali pri številki 8,465 milijona, kar je šest odstotkov več od gledanosti finala eura 2020 med Italijo in Anglijo izpred treh let (6 milijonov gledalcev), četudi so bile navade Zemljanov tedaj – zaradi posledic pandemije koronavirusa – bolj naklonjene preživljanju prostega časa pred različnimi zasloni. Zanimivo, euro 2024 je bil v ZDA bolj gledan dogodek od »južnoameriškega« prvenstva Copa America, na katerem je igrala tudi ameriška reprezentanca in so ga organizirali prav v ZDA kot nekakšno generalko za mundial 2026, ki ga bodo skupaj priredile Kanada, Mehika in ZDA.

Navijači so med evropskim prvenstvom v Nemčiji polnili tako štadione kot navijaška območja. FOTO: John Macdougall/AFP

Finalno tekmo med Argentino in Kolumbijo si je na Fox TV ogledalo na vrhuncu 7,07 milijona gledalcev na trgu ZDA. Tekme evropskega prvenstva si je na tej mreži v povprečju ogledalo 1,675 milijona gledalcev, tekme turnirja Copa America pa 1,418 gledalcev.