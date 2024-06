(FOTO): Kaj se je dogajalo na sobotnem treningu Slovenije v Wuppertalu

Sobotni trening slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu je bil zanimivejši kot običajno. Na njem nista bila navzoča vratar Jan Oblak in zvezni igralec Adam Gnezda Čerin, predčasno pa ga je končal še en član zvezne vrste Timi Max Elšnik. Vsi trije se soočajo z določenimi težavami in so vsaj delno vprašljivi za torkovo tekmo z Anglijo v Kölnu. Zato pa je bil aktivnejši selektor Matjaž Kek, ki si je del vadbe nogometašev ogledal v družbi novinarjev. Trening, ki si ga je ogledal vrh Nogometne zveze Slovenije, tudi predsednik Radenko Mijatović, smo ujeli tudi v naš objektiv.

Takole sta kramljala David Brekalo in Timi Max Elšnik. FOTO: Leon Vidic

Benjamin Verbič je bil dobre volje. FOTO: Leon Vidic

Vanja Drkušić FOTO: Leon Vidic

Andraž Šporar FOTO: Leon Vidic

Žan Celar FOTO: Leon Vidic

Milivoje Novaković na treningu slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Sodelavci Matjaža Keka na treningu slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Matjaž Kek na treningu slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Trening slovenske nogometne reprezentance v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic