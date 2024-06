V Münchnu 'oživljali' tri srbske igralce, podobno je bilo s Slovenci

Srbski selektor Dragan Stojković je po tekmi s Slovenijo opravil analizo in o tem spregovoril z navzočimi v vadbenem središču srbske nogometne reprezentance v bližini Augsburga. Srbija in Slovenija sta se razšli brez zmagovalca (1:1), potem ko so bili Slovenci ob zmago po prejetem golu v zadnji sekundi tekme.

Posledice pri več srbskih nogometaših

Stojković je priznal, da je slovanski derbi, ki so ga igrali v Münchnu pri visoki temperaturi in veliki vlagi ob treh popoldne, pustil posledice pri več njegovih nogometaših. »Vse skupaj je botrovalo temu, da smo morali ob polčasu pomagati kar trem našim fantom, ki so se sesedli po prvem polčasu bodisi zaradi vročine bodisi zaradi pomanjkanja kisika,« je potrdil Stojković.

Strahinja Pavlović (v rdečem) je bil med Srbi, ki so imeli v Münchnu največ težav z lovljenjem kisika. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Med njimi je bil tudi Strahinja Pavlović, ki smo ga 'oživljali', da je prišel k sebi. Saj so imeli najbrž podobne težave Slovenci, tudi meni je bilo vroče, kako ne bi bilo igralcem. Pretekli so 111 kilometrov, Slovenci še dva kilometra več, saj smo mi držali žogo,« je še ocenil Dragan Stojković.

Ključni dan za končni vrstni red v skupini C bo torek, ko se bosta v Kölnu pomerili Slovenija in Anglija, v Münchnu pa Danska in Srbija, obe tekmi bosta ob 21. uri. Vrstni red pred zadnjim kolom: Anglija 4, Slovenija in Danska po 2, Srbija 1.