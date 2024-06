Skrb vzbujajoče novice iz slovenskega tabora, Cesar: Brez matematike

Slovenska nogometna reprezentanca je po včerajšnji regeneraciji v svojem baznem taboru v Wuppertalu opravila trening pred torkovo tekmo z Anglijo, ki bo odločala o tem, ali se bo naša izbrana vrsta prebili v izločilne boje evropskega prvenstva v Nemčiji. Prva razmišljanja pred torkovim obračunom z Angleži je predstavil pomočnik selektorja Boštjan Cesar, ki ima z Otočani veliko izkušenj.

Prav Cesar, ki lahko v strokovnem štabu selektorja Matjaža Keka pomaga z bogatimi izkušnjami (s 102 nastopoma je rekorder naše reprezentance), je eden od tistih slovenskih nogometašev, ki so igrali na vseh šestih dosedanjih medsebojnih obračunih z Angleži. Ti imajo zelo dober izkupiček proti Sloveniji, ob neodločenem izidu so dosegli še pet zmag.

A doslej na tem prvenstvu Otočani (še) niso pokazali pravega obraza – Srbe so po hudem premagali z 1:0, z Danci pa so se razšli z neodločenim izidom 1:1. Po tekmi so naleteli na številne kritike zaradi pomanjkanja kreativnosti in bojevitosti, predvsem po izgubljenih žogah,, angleški mediji se sprašujejo tudi o tem, ali je njihova telesna pripravljenost na pravi ravni.

Dvom o tem je izpostavil kar selektor Gareth Southgate, ki po pisanju Guardiana ni najbolj zadovoljen s pripravljenostjo nekaterih ključnih igralcev vključno s prvim napadalcem Harryjem Kanom.

»Ne pritiskamo dovolj dobro in dovolj močno. Imamo omejitve pri telesni pripravljenosti. Tako ne moremo visoko pritiskati na takšen način, kot smo to počeli v kvalifikacijah. Prav tako ne držimo žoge dovolj dobro. Moramo to opravljati bolje in graditi igro z več nadzora,« je izpostavil Southgate.

Boštjan Cesar ima veliko izkušenj z Angleži. FOTO: Leon Vidic/Delo

Cesar pohvalil kondicijskega trenerja

Da vtis Angležev (še) ni pravi, je opazil tudi Cesar. »Mogoče doslej res niso pokazali zastrašujoče predstave. Ampak gre za zelo dobro ekipo in favorita skupine. Seveda moramo mi gledati najprej nase in se pripraviti najbolje za njihovo igro. Verjamem, da bodo fantje odigrali dobro,« je pred treningom dejal Cesar in dodal, da ima Anglija zares širok izbor vrhunskih igralcev. »Pričakujemo, da bodo kaj zamenjali, ampak preveč odstopanja v njihovi taktiki ne bo.«

Sami pa morajo biti predvsem dobri prav pri telesni pripravljenosti, je poudaril Cesar. »Pohvaliti moram našega kondicijskega trenerja, saj smo bili v tem pogledu doslej izvrstni. Seveda moramo tudi dobro držati žogo in izkoristiti prehode v napad, v katerem imamo dva hitra igralca,« je pojasnil nekdanji vodja slovenske obrambe. Ob tem se je ozrl na njegove naslednike vključno z Jako Bijolom in Vanjo Drkušićem, ki sta začela obe dosedanji tekmi v osrčju zadnje vrste.

»Že v prvih dveh tekmah so dobro pazili na udarne igralce in tako pokazali, da lahko igrajo proti komurkoli. Menim, da lahko tudi to tekmo odigrajo na najvišji ravni,« je o branilcih dejal Cesar, ki je med prvimi tolažil nekatere igralce po prejetem golu ob koncu tekme s Srbijo. »Ni lahko, ko tako prejmeš zadetek, ampak fantje so se dobro odzvali. To je zdaj že za nami. Lahko smo vsi ponosni, kako so odigrali tekmo s Srbijo.«

Boštjan Cesar pred treningom reprezentance v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

Dejal je, da se mu je že pred začetkom EP zdelo, da bo tekma z Anglijo odločilna. »Zdaj tudi je. Igralci so pripeljali to poezijo do zadnje tekme, tako da smo lahko samo veseli. Verjamem, da lahko dobro odigramo tudi tekmo z Anglijo,« je prepričan Cesar. Za konec se je ozrl še na točkovno matematiko.

Slovenijo, ki sicer nima večjih težav s poškodbami, bi v izločilne boje peljal več scenarijev, najbolj zanesljiv bi bil zmaga nad Angleži. Tudi točka bi z veliko verjetnostjo pomenila preboj v osmino finala. »Mi se s tem ne obremenjujemo. Štab še lahko razmišlja o tem, igralci pa ne, tako da pred tekmo brez matematike.«

Tekma v Kölnu, kjer sta svoj pečat kot igralca pustila sedanji član Kekovega strokovnega štaba Milivoje Novaković in zdajšnji selektor do reprezentance do 19 let Mišo Brečko, se bo začela ob 21. uri. Pred tem bo ob znova številnih navijačih za še večji slovenski pridih v Kölnu poskrbel tudi koncert naše rockovske skupine Siddharta.

Ob tem kaže še pripisati, da so Jan Oblak, Timi Max Elšnik in Adam Gnezda Čerin vprašljivi za ključni dvoboj z Angleži. Malo so načeti od napornega ritma in starih poškodb. Oblak in Gnezda Čerin danes, denimo, nista vadila, Elšnik pa je trening zapustil že po pol ure.