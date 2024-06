Gruzija podobna kot Slovenija – dobro, da imamo nogomet

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo je morda najmočnejše, zanesljivo pa najzahtevnejše nogometno tekmovanje na svetu. Na stari celini namreč res »vsi igrajo nogomet«, vsak lahko premaga vsakogar in kdorkoli si zagotovi nastop na mundialu, lahko tam seže visoko. V družbi Nemčije, Španije, Anglije, Portugalske in drugih je težko opozoriti nase že članicam srednjega razreda, kaj šele »palčkom«, med katere sodita Slovenija in – Gruzija.

Nogometni preporod Gruzijcev, ki se bodo v nedeljo zvečer pomerili s Španijo, ni naključen. Mlajši navijači ne morejo vedeti, da ima Dinamo Tbilisi v svoji vitrini dve lovoriki za zmago v sovjetskem prvenstvu in je leta 1981 osvojil tudi pokal pokalnih zmagovalcev, ki je danes del Uefine evropske lige. Poznajo neutrudnega driblerja Hvičo Kvarachelio, ki pa – pozor – v Tbilisi prav tako ni padel z neba.

Težko je verjeti, toda nogomet je glavna državotvorna sila v skupnosti, ki šteje 3,7 milijona prebivalcev. Letošnji prizori iz Tbilisija so bili podobni prizorom z Brnika v novembru 1999 ali iz Maribora deset let pozneje. Tudi zato ne bi bilo nič narobe, če bi »Kvara« in soigralci šokirali tudi Špance, Žan Karničnik in druščina pa po Aleksandru Vučiću še Portugalce. Več v spodnjem članku.