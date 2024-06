Kako (ni)so igrali: pol milijarde evrov vreden ples odločila fanta iz SNL

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši je v Münchnu niso zagodli le navijačem s slabim srcem, tudi mi smo morali po dramatičnih zadnjih trenutkih »posodobiti« ocene za njihov učinek. Dobro je delovala slovenska obramba, ki je preživela skoraj vse bitke, izpostaviti velja tudi Žana Karničnika in Timija Maxa Elšnika, člana 1. SNL, ki sta zrežirala gol v mreži Srbije (1:1).

Izkušeni komentatorji smo podoživeli enako dramo kot 23. junija pred 14 leti, ko smo čakali na razplet tekme ZDA – Alžirija … Težko je (s)prejeti gol v zadnji sekundi tekme, a to je – nogomet. Slovenija je bila v prvem polčasu organizirana za eno raven višje kot Srbija, to je zasluga selektorja. Matjaž Kek je nato dvignil s klopi Verbiča, ki je z nepotrebnim prekrškom skoraj omogočil Srbom gol, Dragan Stojković pa napadalca Milana in 22-letnika, ki ga želi pol Evrope. Ta globina kadra je na koncu naredila razliko.

Preverite, kakšne ocene smo podelili glavnim akterjem tekme med Slovenijo in Srbijo in kako smo jih utemeljili. Glavni izziv šele sledi.