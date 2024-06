Harry Kane: Smo izkušeni, v našem taboru ni nobene panike

Po dveh krogih v skupini C nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji najbolje kaže prvemu favoritu Angliji, ki je praktično že v osmini finala. A po zmagi proti Srbiji in remiju z Dansko je zvezdnikov polna zasedba priznala, da to še ni to, kar pričakujejo od igre, a niso panični pred torkovim obračunom v Kölnu s Slovenijo. »Pošteno lahko povemo, da doslej nismo igrali tako, kot smo želeli. Mislim pa, da je dober znak to, da smo vseeno prišli do dobrih izidov. Torek bo pomemben za občutek v ekipi, hočemo končati na vrhu skupine in z dobrimi občutki iti v izločilne boje,« je angleškim medijem povedal Harry Kane.

V pripravah na EP so imeli Angleži precej težav z resnimi in manj resnimi poškodbami, tudi Luke Shaw v teh dneh sploh ni vadil, a se je Gareth Southgate odločil njega in še nekatere vseeno počakati, saj Anglija prav na Shawovem mestu na bočnem položaju nima veliko rešitev. »Mislim, da tekme z Dansko nismo igrali dobro. Padli smo pod pričakovano raven, a smo vseeno mirni. V takšnem položaju smo že bili, imamo izkušnje, zato ni nobene potrebe ali časa za paniko. Čas je za trud in izboljšanje,« je po navedbah Guardiana poudaril Kane.

Tudi izkušeni napadalec Bayerna je imel težave s hrbtom, tako da je le tekmo s Srbijo (1:0) odigral v celoti od začetka maja. »Sam ocenjujem, da sem pripravljen. Izboljšujem se iz tekme v tekmo,« je dodal Kane. Priznal je, da so bili malce zmedeni ob igri proti trem branilcem v obrambi Srbije in Danske. »Bile so določene zadeve, zaradi katerih nismo mogli pritiskati tam, kjer smo želeli. Nismo bili stoodstotno prepričani, kdaj steči, zato je težko, ko igraš proti dobrim ekipam. Včasih, ko izgubiš 'momentum', ga le s težavo dobiš nazaj. Nismo bili dobri v igri z žogo, kar daje občutek, da smo ves čas le tekli,« je še povedal Kane.

Težko igrati za Anglijo

Kane se je odzval tudi na kritike iz domovine, ki jih je bilo precej po prvih dveh tekmah Anglije na EP. »Nikoli ne bi bil nespoštljiv do nikogar, še posebej do igralcev, ki sami vedo, kaj pomeni nositi angleški dres,« je nemška tiskovna agencija dpa povzela Kana, ki se je odzval na kritike nekdanjih zvezdnikov Garryja Linekerja in Alana Shearerja. »Mislim, da nosijo odgovornost. Seveda morajo biti pošteni in povedati svoje mnenje, toda imajo tudi odgovornost nekdanjih igralcev, ki jih veliko ljudi še vedno vidi kot zgled,« je dodal Kane.

Poudaril je, da si vsi Angleži želijo osvojiti kakšno lovoriko in dodal, da je že dolgo niso – ne njegova generacije ne generacije tistih, ki so sedanjo kritizirali: »Gotovo dobro vedo, kako težko je igrati za Anglijo in kako težko je biti uspešen na velikih tekmovanjih.«

Če je Anglija z eno nogo že v osmini finala, pa Slovenija še kako potrebuje kakšno točko oziroma še raje tri. Glede na prejšnje medsebojne tekme bo to zahtevna naloga, saj so Angleži dobili pet od šestih obračunov, eden pa se je končal brez zmagovalca. Toda izbranci Matjaža Keka so na uvodnih dveh tekma proti Danski in Srbiji (obe 1:1) pustili dober vtis, kar bi lahko malo zmanjšalo kakovostno razliko med peto in 56. reprezentanco z lestvice Mednarodne nogometne zveze.