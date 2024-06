Italijanski novinar je Luko Modrića prosil, da nikoli ne konča kariere

Je bila to zadnja tekma na mednarodni ravni? Hrvaški Luka Modrić je bil kljub nesrečnemu razpletu osrednja osebnost dramatičnega dvoboja med Italijo in Hrvaško. Gol Italijanov za izenačenje v 98. minuti (1:1, Mattia Zaccagni; Luka Modrić) je najbrž razblinil sanje o napredovanju Hrvatov (teoretično še lahko napredujejo med 16 najboljših), toda po skoraj 100 minutah bitke so govorili le o malem virtuozu iz zadrskega zaledja.

Kako cenjen in spoštovan je 38-letni hrvaški kapetan, ki bo septembra dopolnil 39 let, je na novinarski konferenci pokazal tudi italijanski novinar.

»Dober večer Luka, želim se ti zahvaliti za vse, kar si nam pokazal, ne le nocoj, temveč skozi vso kariero. Še enkrat si pokazal, kakšen igralec si, po zgrešeni enajstmetrovki si bil strelec. Samo to bi ti želel povedati ... rad bi te zaprosil, da nikoli ne greš v igralski pokoj, ker si eden od najboljših, o katerih sem imel priložnost komentirati. Hvala ti,« se je Realovemu asu poklonil Italijan.

»Ne vem, kaj naj ti povem, nogomet je včasih krut. Rad bi igral večno, ampak prišel bo trenutek, ko bom obesil čevlje na klin. Nadaljeval bom, ne vem, kako dolgo še,« je odgovoril Modrić, ki je navdušil tudi upokojene angleške ase. Ob njegovi junaški, voditeljski predstavi niso varčevali s hvalospevi.

»Težko je gledati, če se ob tem sprašujemo, ali je bila to njegova zadnja tekma za Hrvaško. Težko je to sprejeti, izjemen je bil,« je povedal od Modrića mesec dni mlajši Wayne Rooney. »Kakšen nogometaš, kakšen človek. Res ti je lahko le žal, kako se je končalo zanj in za Hrvaško,« je dodal eden od najboljših strelcev Anglije v zgodovini, 53-letni Alan Shearer.

Razplet je še po malem na roko tudi Slovencem, ki tudi držijo usodo Hrvaške na euru v svojih rokah. Če bodo Angleži premagali Slovenijo s tremi goli razlike ali več, bodo Hrvatje še lahko upali o napredovanju.

Izpolniti se morajo še naslednji scenariji: Danska mora biti boljša od Srbije, Turčija mora premagati Češko, Portugalska pa Gruzijo.