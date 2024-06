(V ŽIVO) Šesti dan na euru: popravni izpit za Hrvate, na delu tudi Nemčija

Brez skrbi, po včerajšnjem popoldanskem zatišju bodo danes športni zanesenjaki spet imeli dobrih šest ur vrhunskega nogometa. Na evropskem prvenstvu bodo šesti dan eura tri tekme, najprej ob 15. uri Hrvaška – Albanija, ob 18.00 bodo drugo tekmo odigrali gostitelji iz Nemčije in želeli nadigrati tudi Madžarsko. Zvečer ob 21. uri bo imela popravni izpit Škotska, ki se bo pomerila z močno Švico. V prvem krogu eura ni bilo niti ene tekme, ki bi se končala brez golov. Se bo niz nadaljeval? Zanimivo, niti en nogometaš še ni dosegel dveh zadetkov.

Včeraj sta bili dve tekmi, Turčija je s 3:1 premagala Gruzijo, Portugalska pa uprizorila preobrat in ugnala Češko z 2:1.

Hrvaška – Albanija 15.00; Hamburg, Volksparkstadion; sodnik François Letexier (Francija)

V Hamburgu se bo ob 15. uri začel dvoboj med Hrvati in Albanci, oboji so na uvodnih dvobojih igrišče zapustili sklonjenih glav. Za Hrvate so bili usodni Španci, po visokem porazu z 0:3 pa jih čakajo Albanci. Ti so na svojem uvodnem obračunu proti Italijanom resda dosegli najhitrejši gol v zgodovini evropskih prvenstev, potem ko je po vsega 23 sekundah zadel Nedim Bajrami, a so azzurri, ki se bodo v četrtek v Gelsenkirchnu pomerili s Španci, zadeve hitro postavili na svoje mesto in že v 16. minuti povedli z 2:1, kar je bil tudi končni izid na tekmi.

Nemčija – Madžarska 18.00; Stuttgart, MHPArena; sodnik Danny Makkelie (Nizozemska)

Izbranci domačega selektorja Juliana Nagelsmanna so že na petkovi uvodni tekmi letošnjega zaključnega turnirja pokazali mišice in zanesljivo opravili s Škoti. Po visoki zmagi s 5:1 jih danes ob 18. uri v Stuttgartu čakajo Madžari, ki so na prvi tekmi morali priznati premoč Švicarjem in izgubili z 1:3.

Škotska – Švica 21.00; Köln, RheinEnergieStadion; sodnik Ivan Kružliak (Slovaška)

Škoti so rekorderji po številu navijačev v Nemčiji, toda na uvodni tekmi eura so doživeli polom. Kako se bodo odzvali? Igralci iz dežele sira in čokolade so v vlogi papirnatega favorita, a srčni Škoti bodo naredili vse, da si v Kölnu povrnejo osebno in športno samozavest po visokem porazu proti elfu.